Sandrino Castec aprobó a Ricardo Gareca para que asuma el cargo de entrenador de la Selección Chilena. El histórico exfutbolista de la Universidad de Chile, que también defendió a la Roja, elogió al entrenador argentino que llevó a Perú a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Creo que él ha cumplido con lo que se está pidiendo. A nivel sudamericano hizo una linda labor en Perú. Me parece que en Perú lo querían también”, expresó el exjugador en conversación con Bolavip Chile.

No obstante, el Bombardero se mostró en desacuerdo con una situación que se vivió con Iván Zamorano, quien -en diálogo con DSports tras el sorteo de la Copa América 2024- aseguró que Pablo Milad le dijo que tenían 10 nombres en carpeta para DT de Chile, pero sólo le nombró a Ricardo Gareca.

“Creo que no es la manera de informarle al país lo que va a suceder en la Selección. Zamorano está desligado hace varios años, está viviendo en Miami y somos los que estamos acá los que deberíamos saber la noticia primero”, lanzó criticando al presidente de la ANFP, Pablo Milad que habló en Miami en el marco del sorteo del torneo de selecciones.

Sandrino Castec le da la aprobación a Ricardo Gareca en caso que le toque asumir la Selección Chilena: “Si es así, lo encuentro un gran jugador, tuve la posibilidad de jugar contra él, pero yo creo que esta selección hay que ordenarla y el hombre está bien para que venga”.

Sandrino Castec critica a Pablo Milad por hablar sobre la búsqueda de DT para la Roja con Iván Zamorano (Foto: Photosport)

Sandrino Castec ve abordable el grupo de la Selección Chilena en la Copa América 2024

El exfutbolista analiza las posibilidades de la Roja en el Grupo A de la Copa América que compartirá con Argentina, Perú y Canadá o Trinidad y Tobago (que definirán su presencia en un partido de repechaje).

“Es accesible, totalmente accesible, son dos los fuertes y Perú no pasa por un buen momento. Tenemos todas las posibilidades. Pero ojalá las decisiones las tomen los técnicos y la gente que maneja el fútbol, no los jugadores y ex jugadores”, señaló.