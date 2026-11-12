La Roja de Nicolás Córdova vuelve a la acción. Esta vez, tendrá un complejo desafío en calidad de forastero.

La Selección Chilena se alista para el primero de sus dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre. El combinado nacional, dirigido por Nicolás Córdova, se medirá contra Colombia.

Este viernes 13 de noviembre, La Roja volverá a la acción y espera conseguir un resultado favorable. Sin embargo, el cuerpo técnico sufre desde ya: tiene dos jugadores menos para lograr la misión.

¿Quiénes? En primera instancia, Benjamín Kuscevic fue liberado de la citación oficial por un problema en su tobillo derecho. Tras ello, Paulo Díaz lamentó la misma suerte por una patalogía en su cadera izquierda.

Cabe consignar que en reemplazo de estos, el DT chileno decidió inclinarse por José Movillo. El defensor central de O’Higgins de Rancagua tendrá su primera participación en la selección adulta.

¿Ultimo marcador entre Chile y Colombia? 4-0 a favor del elenco cafetalero. Se jugó el 15 de octubre de 2024 y fue válido por las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Chilena visitará a Colombia. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Colombia?

El compromiso por la fecha FIFA está programado para este viernes 13 de noviembre. Se realizará a partir de las 21:00 horas de Chile en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

¿Dónde ver el partido de Chile?

El duelo de la Selección Chilena vs. Colombia podrá ser sintonizado gratuitamente por TV a través de las pantallas de Mega. A su vez, será emitido mediante la plataforma de streaming Mega GO.