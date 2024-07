“Si no estuvo, no estuvo nomás”: El mensaje de Jorge Valdivia para quienes piden el regreso de Arturo Vidal

Arturo Vidal fue uno de los grandes ausentes en la Selección Chilena para la disputa del torneo en la Copa América, donde la Roja ya fue eliminada. Dentro de las situaciones que se vivieron en el certamen con los tres partidos disputados, son varios quienes comenzaron a pedir por el regreso del centrocampista de Colo Colo a la convocatoria.

Uno de sus excompañeros en el ámbito deportivo que salió a referirse a este tema fue Jorge Valdivia. El excentrocampista aprovechó su vitrina de comentarista en el programa Los Tenores de Radio ADN, donde entregó su opinión al respecto de quienes solicitan la vuelta de Arturo Vidal a la selección.

“No lo vamos a ver nunca. Lo suyo es más de jerarquía, liderazgo. El respeto y la trayectoria, los años de selección los tiene ganados. Pero si él no está, no estuvo nomás”, comenzó señalando el exfutbolista respecto a la solicitud de quienes piden por el regreso de Arturo Vidal con la camiseta de la Roja.

Es que dentro de sus argumento, el Mago consideró que “desde lo futbolístico no sabemos, fue cuestionado los primeros meses en Colo Colo porque no estaba bien o no marcaba diferencias y ahora todos lo quieren en la selección. Con los jugadores que están en la selección hoy, no era para quedar eliminados en primera ronda. Tiene jugadores para clasificar al Mundial”.

Arturo Vidal se quedó en Colo Colo al no ser convocado para la Copa América. (Foto: Photosport)

Las polémicas de Wilmar Roldán

Respecto a las polémicas que se vivieron con los malos cobros del árbitro colombiano Wilmar Roldán en el partido de Chile vs Canadá, el comentarista deportivo cree que no pasa en los jugadores que no le reclamaron por la expulsión del canadiense. Apuntó sus dardos en el nulo llamado del VAR.

“Más allá de que quieran saber si estaría o no encima de Roldán, son los que están. Los que están a lo mejor no lo hicieron. El VAR lo tiene que llamar igual, esta jugada en el colegio o en el barrio es roja, independiente de quién esté para hablar con el árbitro”, fueron las palabras que entregó el exfutbolista del Roja.

La molestia de Arturo Vidal con el arbitraje

Una vez fueron transcurriendo los minutos con las polémicas de Roldán en el partido de Chile, el King aprovechó sus redes sociales para acoplarse a los alegatos en contra del colombiano. “Otra vez robando, siempre lo mismo”, fue uno de los mensajes que publicó el volante del Cacique en su cuenta de Instagram.

Pero no fue la única, ya que, posteriormente, compartió dos nuevas publicaciones, en las cuales en una de ellas subió una foto de Roldán acompañada con emoticones de furia e improperios. Mientras que, en la segunda, sólo subió un emoji furioso.