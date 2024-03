La Roja enfrentará a Francia este 26 de marzo, en el primer duelo de envergadura para Ricardo Gareca. En la antesala del partido amistoso, una de las figuras titulares del combinado chileno se refirió a la calidad del rival. Para él, no hay temor de enfrentar al actual subcampeón del mundo.

Para Igor Lichnovsky, enfrentar a Francia será un placer. En atención a los medios, el defensa aseguró que en el plantel de la Selección Chilena no le tienen miedo a los galos. Es más, se atrevió a ir contra la tendencia: no le interesa estar abajo en las apuestas.

“El mensaje de la Selección siempre ha sido así. Vamos a hacer nuestro partido, iremos a ganar. Esto es fútbol. No sé cómo estarán las apuestas afuera, somos chilenos. Ya no somos chicos, tenemos claro que representamos a nuestro país y vamos a ir a ganar”, comenzó indicando.

En dicha línea, aseguró que Francia es un rival a respetar, pero que puede ser derrotado. A su vez, indicó que tampoco se preocupan en demasía de Kylian Mbappé. “Es un rival que juega profundo. Tienen velocistas, son de clase A. También depende mucho de cómo lo enfrentemos nosotros, de cómo los van a proponer. (Mbappé) es un jugador que se merece el respeto, al igual que todos”, agregó.

Igor Lichnovsky anticipa el partido entre La Roja y Francia.

Su momento en La Roja

Finalmente, el actual jugador del América de México se refirió a la sorpresa que generó en el país su titularidad. Para él, los méritos para estar en el combinado nacional están expuestos. Cómo no: ha sido campeón en dos torneos consecutivos. Con su actual club y con Tigres, elenco dueño de su pase.

“En mi rendimiento personal me siento bien. No me gusta mucho hablar de mí. Las estadísticas y los logros deportivos que he tenido están a la vista. Uno tiene que esperar el momento. La Selección no es de nombres propios, es del país. Cuando no he estado nominado siempre he querido lo mejor. Hoy me toca y haré lo mejor que pueda”, cerró.

¿Cuándo juega Chile?

El partido entre Chile y Francia se jugará el martes 22 de marzo. Comenzará a las 17:00 horas en el Estadio Vélodrome.