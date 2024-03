La Roja cayó ante Francia en su segundo duelo amistoso de fecha FIFA, pero ello no fue tan lamentablemente para Tito Awad. El periodista chileno quedó conforme con la gira del combinado nacional por Europa, llenando de loas al entrenador Ricardo Gareca. A su vez, estos dos partidos le cambiaron la visión sobre un jugador que antes criticaba.

Así lo manifestó el comunicador en conversación con Bolavip. Para Tito Awad el panorama es distinto tras la victoria ante los galos: ahora confía plenamente en el director técnico y en Darío Osorio. Además de loar al Tigre Gareca, reveló que dudaba sobre el nivel que el delantero exhibiría en Dinamarca tras salir de Universidad de Chile. Ahora no lo piensa un segundo.

“Tenemos técnico porque sabe a qué juega. Es desfachatado, valiente, se atreve a jugarle a Francia de igual a igual. Cuando tuvo que golear, goleó. Hace jugar a los jugadores que él cree que harán sus equipos. También levanta muertos. Esta mini campaña de dos partidos evidente le dan puntos a favor a Ricardo Gareca. La elección fue muy buena”, comenzó indicando.

“Lo de Darío Osorio es alentador. Se fue a Europa, con muchas dudas de la gente, mía en particular. Está haciendo goles en el Midtjylland, en la Selección… Por ahí algunos creen que va a llegar a la Juventus o al Inter, no sé si tanto. Pero de que es un crack, es un crack. No me cabe duda”, agregó sobre la figura de Chile contra Francia.

Darío Osorio anotó su primer gol en La Roja.

La emoción de Darío Osorio por su primer gol en La Roja

En tanto, Darío Osorio manifestó su alegría tras convertirle el gol a Francia. En el minuto 83, el volante de 20 años remató desde larga distancia y decretó el segundo gol chileno en la caída 3-2 ante los galos. Fue su primer tanto por La Roja adulta y vaya manera de hacerlo: ante el subcampeón.

En conversación con los medios, expresó sobre su gol: “Un sueño, todo futbolista quiere representar a su selección. No se puede la victoria pero seguiremos trabajando. Es un grupo unido, todos corren por todos, no hay malas vibras en el grupo y eso se ve reflejado en la cancha”.

El próximo partido de la joya de Chile

El siguiente encuentro de Osorio será el compromiso entre el FC Midtjylland y el FC Nordsjælland por la primera fecha de los play-offs de la Superliga de Dinamarca. En esta instancia participan los seis mejores de la temporada regular en un hexagonal. El equipo que obtenga más puntos al término de estas fase se proclamará campeón.