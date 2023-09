Marcelo Vega puso sus tradicionales notas tras la derrota de la Selección Chilena por 3-1 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo en el inicio de las Eliminatorias a la Copa del Mundo. El Toby calificó con nota mínima de 1,0 al entrenador, Eduardo Berizzo.

“Es el responsable, no sé lo que quiso hacer. No sé si quiso defenderse, atacar, presionar. No se sabe, porque como no habla mucho, no tenemos idea, tenemos que sacar conclusiones nosotros. Fue un desastre, un retroceso para nosotros. Le queda el otro partido con Colombia y vamos a ver qué pasa después si juega mal y pierde”, analizó el Toby en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El mundialista de Francia 1998 además calificó a los cinco peores de la cancha según su criterio. A Ben Brereton lo evaluó con un 3,0. “Más allá de que no es su posición, pero termina jugando. Perdió muchos balones simples”.

Luego siguió con un 2,8 para Marcelino Núñez. “Perdió muchos balones el primer tiempo especialmente. Mal partido. Me llama la atención lo de los córners que los tira (Gabriel) Suazo, que claro es el único zurdo”.

También se refirió a la performance de Erick Pulgar, a quien calificó con un 2,5. “El mediocampo en general no estuvo. Se vio mal”. Además le contestó a Juvenal Olmos, quien le hizo el punto que enfrentó a jugadores como Federico Valverde del Real Madrid y Nicolás de La Cruz de River Plate: “Está jugando en un equipo grande (Flamengo) y es titular”, replicó el Toby.

Marcelo Vega evalúa a Charles Aránguiz

Vega le puso nota 2,0 a Charles Aránguiz. “Debe ser el peor partido que le he visto a Aránguiz en la Selección. Perdió hartos balones también en el primer tiempo, uno entre falta, pero que casi fue gol. Se notó mucho las velocidades”.

Marcelo Vega asegura que vio uno de los peores partidos de Charles Aránguiz en la Selección Chilena (Foto: TNT Sports)

Por último evaluó a Nayel Mehssatou con un 1,5. “Este es regalón. Siempre un técnico tiene un regalón. No tiene velocidad“.