La Selección Chilena partió con el pie izquierdo su expedición dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que ‘La Roja’ cayó por un contundente 3-1 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

Tras lo que fue este compromiso, el estratega de Chile, Eduardo Berizzo conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y desglosó lo que fue el rendimiento de sus dirigidos, en la que hizo un llamado rápido a dar vuelta la página.

“Este es un camino largo, este es un partido que nos puso a prueba y en el que nos castigaron. Siempre rescato la actitud valiente, la actitud de ir a buscar del equipo de mantenerse dentro del partido. Nos espera un partido el martes, esto sigue”, partió señalando Berizzo.

Ya pensando en el duelo ante Colombia por la segunda fecha de las Clasificatorias, el ‘Toto’ lanzó una importante y buena noticia para todo Chile, en la que da por confirmada la vuelta de Alexis Sánchez para dicho compromiso.

La Roja cayó en su debut ante Uruguay | Foto: Photosport

“Hay que recuperar a la gente, Alexis Sánchez estará disponible ya, Arturo Vidal encontrará más minutos después de lo de hoy, a ver cómo terminó. A Marcelino Núñez habrá que esperar los exámenes y ver su evolución” , declaró.

Finalmente, Berizzo señaló que fue lo que sucedió en especifico con el jugador del Inter de Milán, en la que declaró que para este partido era muy difícil que fuera una opción y pensó en recuperarlo en su máximo esplendor para el partido ante los ‘Cafetaleros’.

“Después de los exámenes que se hizo en Italia necesitaba un tiempo prudente de inactividad, por eso no está jugar, no era que podía jugar algunos minutos. Traspasó ese tiempo, ya es opción directa para el martes. Tuvimos que ser cautos con él, no es algo deportivo, sino que clínico en no poder utilizarlo”, cerró.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias?

La Selección Chilena deberá recibir a la Selección de Colombia el martes 12 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Monumental.