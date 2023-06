Marcos Bolados fue centro de críticas por su desempeño en el amistoso de la Selección Chilena ante Cuba. El delantero estuvo muy participativo, pero no pudo convertir y tuvo dos remates al poste.

En Twitter también desempolvaron una antigua frase que dijo Marcelo Vega en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. “Hoy Alexis no tiene el nivel de Bolados”, señala un pantallazo del espacio con un generador de caracteres.

En aquella ocasión, el mundialista de Francia 1998 hizo un análisis sobre el jugador de Colo Colo que gozaba de un gran presente. “Ahora, hablando bien, yo creo que hoy Alexis no tiene el nivel que tiene Bolados. No tiene esa velocidad. No pica a los espacios como está picando Bolados”, decía por esos tiempos.

Vega planteaba al antofagastino como una opción interesante. “Está jugando mucho más atrás y me parece que Bolados es una buena alternativa. La selección son momentos”.

La publicación desató reacciones en los twitteros que se tomaron con humor la opinión del exfutbolista. “Envejeció mal”, fue uno de los comentarios que se pudo apreciar en la red social del Pajarito.

Eduardo Berizzo tiene considerado a Marcos Bolados y Alexis Sánchez para los próximos amistosos frente a República Dominicana y Bolivia. En el caso de Maravilla no estuvo ante Cuba, pero se integrará en fecha FIFA que arranca este lunes.