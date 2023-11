La Roja femenina se quedó sin sus dos porteras para la final del Oro en los Juegos Panamericanos 2023. Pero el golpe más duro vino con el retiro definitivo de Christiane Endler del equipo de todos.

La portera nacional no aguantó más la mala gestión y tras el triunfo por 2-1 ante Estados Unidos confirmó su decisión. Lo que se dio además el mismo día en que tuvo que regresar a su club en Francia ya que no se logró conseguir un permiso extra desde la administración.

Tras su decisión de inmediato se especuló con una posible molestia por las críticas dentro de la cancha y hasta un bajo nivel bajo en el arco nacional. Sin embargo, desde su entorno más cercano explicaron el real motivo de su retiro.

Christiane Endler disputó su último partido por Chile en la semifinal de los Juegos Panamericanos 2023 (Photosport)

“Es la deportista más autoexigente que he conocido. No pasan por las críticas, sino que por las malas gestiones que se han realizado. Es una decisión que venía meditando, pero que estalló en estos días”, expresó Edgar Merino a ESPN Chile, representante de la portera y también de Antonia Canales.

La salida de Christiane Endler

Tras ello, Merino se dirigió a la administración y a los malos tratos que recibió el equipo nacional. Lo que terminó colmando la paciencia de Endler y catapultó su retiro.

“Pasaron muchas cosas. No parece lógico que el local deba viajar en bus todos los días de partidos. Que no tengan ni el descanso suficiente. En el partido contra México llegaron sobre la hora y no pudieron calentar. Llegaron, se vistieron y salieron a jugar”, argumentó sobre la situación de Christiane.

Pero eso no fue todo porque también apuntó al daño que ha generado esta situación administrativa sobre el fútbol nacional. “Ese tipo de decisiones te van desanimando. Son decisiones que se pudieron haber evitado pero que vienen arrastrando hace mucho tiempo. Esta noticia de las arqueras ha salido en todo el mundo. No se lo merece Tiane ni ninguna jugadora. No estamos teniendo una directiva a la altura que se merece la selección”, cerró.