Waldo Ponce le baja el pulgar a Alexis Sánchez como '10' en La Roja: "No es un pasador, no es un tipo como Jorge Mago Valdivia"

La Selección Chilena se prepara en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán para enfrentar a Paraguay en el Estadio Monumental, partido válido por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Uno de los temas que más preocupan al cuerpo técnico liderado por Eduardo Berizzo es la posición que podría llegar a ocupar Alexis Sánchez en este trascendental duelo.

“En principio, entre hoy y mañana resolveremos esa cuestión, pero es una alternativa válida para nosotros que Alexis Sánchez sea el 10″, declaró el adiestrador de La Roja en conferencia de prensa.

Sánchez podría ser el enlace ante los guaraníes | FOTO: Matias Delacroix/Photosport

A raíz de esto, Waldo Ponce en su rol como comentarista deportivo en el programa Futuro Fútbol Club se mostró en desacuerdo con la opción de ver al Niño Maravilla como volante creativo.

“A mí no me gusta Alexis ahí, siempre he sentido que no es un pasador, no es un tipo como Mago Valdivia que te deja solo. Si te puede dar la posibilidad de apoyarse, de generar una posibilidad por su habilidad más que con su técnica de dar un pase milimétrico”

Bajo la misma línea, el ex zaguero central agregó que “Alexis abusa mucho de tener la pelota y se enoja cuando no le pasan los laterales o no tiene posibilidades de pase porque tiene que darse vuelta, de verdad que no sé, no me gusta”.

Pese a todo esto, Ponce le deseó la mejor de las suertes al actuar jugador del Inter de Milán. “Ojalá ande bien si yo creo que va a jugar ahí”, cerró.

¿Cuándo juega la Selección Chilena por las Eliminatorias?

La Selección Chilena jugará el 16 de noviembre ante Paraguay en el Estadio Monumental y, cinco días después, deberá desafiar nada más ni nada menos que a Ecuador.