Alejandro Tabilo confía en sacar adelante la serie ante Perú: "Me gusta jugar primero, es algo que esperábamos con el equipo"

Este 17 y 18 de septiembre, Chile disputará la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2022 y enfrente tendrá a Perú. El elenco comandado por Nicolás Massú intentará derrotar a los locales y clasificar a las Finales de la Copa Davis 2023.

El equipo chileno está integrado por: Alejandro Tabilo (69º), Nicolás Jarry (111º), Gonzalo Lama (235º), Matías Soto (532º) y Diego Fernández (661º).

La primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo, conversó con Al Aire Libre de Cooperativa post sorteo y se mostró contento por abrir la serie en Lima, Perú.

"Muy contento, siempre me gusta jugar primero. Es algo que estábamos esperando con el equipo. Ahora enfocar bien, descansar esta noche y mañana se viene con todo", afirmó el 69° en el ranking ATP.

Tabilo tiene el difícil objetivo de entregarle el primer punto a Chile | Foto: Agencia Uno

Además, confesó que se siente "bien, confiado, cómodo y feliz en la cancha" a tan solo horas de disputar un trascendental partido.

Para finalizar, se refirió acerca de su rival: Nicolás Alvarez, 289° del ATP, raqueta número dos de los incaicos. "He jugado con él un par de veces, pero no lo he visto en harto tiempo. Vamos a analizarlo con el equipo y decidir la estrategia", cerró.