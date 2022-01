En la madrugada de este viernes, el tenista chileno Cristian Garin (19º del ATP) dijo adios al Australian Open luego de caer en tercera ronda ante el francés Gael Monfils (20º del ATP) por los parciales 7-6(4), 6-1 y 6-3.

Una de las claves del match aconteció en el primer set. Gago tuvo un comienzo duditativo en los primeros games y el francés aprovechó esto para quebrarle su servicio. Todo iba normal para Monfils, hasta que en un drive este cayó y se dobló el tobillo. Luego de eso, comenzó la remontada del chileno que lo llevó a pelear hasta el tie-break, donde Garin llegó a estar 4-1 arriba pero las inseguridades hicieron que el francés remontara y se quedara con el primer set por 7-6.

Ya en el segundo y tercer set, todo fue más fácil para Monfils, quien demostró toda su categoría para llevarse la segunda manga por 6-1 y la tercera por 6-3.

Luego del partido, el tenista nacional se dio el tiempo de conversar con ADN Deportes ,donde se le vio afectado y realizó una autocrítica en lo que aconteció en la primera manga.

“Si hubiera ganado el primer set, quizá hubiera sido al revés. Cuesta recuperarse después de un set de más de una hora con 40 grados, no se dio. Me quedo con la sensación de que no lo fui a buscar, me va a costar asumirlo pero así es el tenis y tengo que aprender”, remarcó el nacido en Arica.

“Me hubiese encantado seguir avanzando pero aun así fue una semana positiva. Los últimos meses no han sido fáciles para mí por lesiones y no tuve la mejor preparación, pero fueron tres semanas bastante positivas. Volví a competir, partir ganando tres partidos en enero me hizo muy bien pensando en cómo venía. Hay que recuperarse, hay una gira sudamericana y dos Masters 1000 por delante”, sentenció el tenista de 25 años.

De esta manera, finaliza la participación de Garin en suelo australiano y ahora se deberá enfocar en lo que será la gira sudamericana en clay, donde en los últimos años ha tenido grandes resultados y ha podido levantar algunos títulos, como: el ATP de Santiago y de Córdoba.