Un verdadero escándalo se vivió en la serie de la Copa Davis entre Chile y Bélgica en Hasselt. ¿Qué pasó? Y es que el tenista Zizou Berg se pasó de revoluciones y agredió al chileno Cristian Garin en el tercer set.

Luego de quebrarle el saque a la tercera raqueta nacional, el belga celebró con euforia el game ganado. Tras cartón, Berg salió corriendo a la banca e impactó con su pecho a Garín, quien cayó rápidamente al piso y se golpeó en la zona del ojo.

En ese momento, Garin y parte del equipo chileno se negaron a seguir jugando el match al considerar que este recibió una fuerte agresión por parte de su rival.

El fuerte malestar de Nicolás Massú con la organización

Tras todo el incidente, el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, tomó la palabra y salió a criticar duramente el actuar del doctor neutral designado.

“Acá no hubo debido proceso, para nada”, partió diciendo el doble campeón olímpico.

“Aquí los árbitros son una cosa, y los jugadores otra cosa, pero lo que más creo que funcionó mal es que no hayan visto a Cristian. ¿Cómo puede ser posible que el doctor neutral no lo vea? O no lo saque de ahí. Hubo cero análisis”, agregó.

“¿Tú sabes cómo es recuperar a Cristián mentalmente para que salga en el 5-6, el tercer set, a jugar un game? ¿Y después tiene que jugar bien? ¿Para qué? ¿Para que hagan cuatro saques y pierdan cuatro puntos seguidos? ¡Déjese joder, hueón!”, remató Massú.