Thanasi Kokkinakis vs. Alexander Zverev: Cómo ver EN VIVO en Chile el partido por los octavos de final del Masters 1000 de Miami

Alexander Zverev, número cuatro de el ranking de la ATP, sigue en carrera por el título del Masters 1000 de Miami tras derrotar al estadounidense Mackenzie McDonald por 6-2 y 6-2 en la tercera ronda del torneo norteamericano.

Ahora, el alemán deberá enfrentar a Thanasi Kokkinakis, quien tuvo que luchar más de la cuenta para derrotar por 7-6, 4-6 y 7-6 al estadunidense Denis Kudla.Esta es la primera vez que el australiano llega a octavos de final de un Masters ATP desde 2015.

Kokkinakis está jugando un gran tenis, y bien lo sabe su compatriota y amigo Nick Kyrgios, quien afirmó que "es increíble verlo. Es una persona feliz....Realmente no me importan los resultados, sé de lo que es capaz, he crecido con él”.

Recordar que Zverev es el segundo sembrado del torneo e intentará levantar su primer título del 2022 y quiere dejar atrás su eliminación en primera ronda de Indian Wells.

¿A qué hora de Chile juegan Thanasi Kokkinakis vs. Alexander Zverev por los octavos de final del Masters 1000 de Miami 2022?

El compromiso entre el australiano y el alemán está pactado para las 13:00 PM de Chile continental en la cancha principal del complejo.

¿Quién transmite en Chile el partido entre Thanasi Kokkinakis vs. Alexander Zverev en el Masters 1000 de Miami 2022?

El partido lo puedes seguir en las pantallas de ESPN 2 y, en streaming, a través de la plataforma STAR+.