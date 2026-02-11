Todo listo para que Alejandro Tabilo (71°) enfrente la segunda ronda del ATP 250 de Buenos Aires conocido comercialmente como el Argentina Open. El tenista chileno enfrentará en octavos de final al campeón defensor y sembrado número 3, el brasileño Joao Fonseca (33°).

Tras el buen envión en Copa Davis, el tenista chileno siguió con la racha ganadora en la capital argentina luego de vencer en el estreno al local Facundo Díaz Acosta número 285 del mundo por 7-6 y 6-3.

Ahora será el turno de enfrentar a una de las promesas del tenis sudamericano, quien incluso ha sido catalogado como el encargado de romper con el dominio de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Sin embargo, el nacido en Río de Janeiro no ha tenido un buen arranque esta temporada.

A fines de 2025 tuvo complicaciones con una lesión en la espalda. Esta temporada no pudo decir en Brisbane y en el Abierto de Australia quedó eliminado en primera ronda ante el estadounidense Eliot Spizzirri.

MELBOURNE, AUSTRALIA – JANUARY 20: Joao Fonseca of Brazil is seen while competing against Eliot Spizzirri of the United States in the Men’s Singles First Round during day three of the 2026 Australian Open at Melbourne Park on January 20, 2026 in Melbourne, Australia. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

¿A qué hora jugará Alejandro Tabilo ante Joao Fonseca?

El duelo por octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires entre Alejandro Tabilo y Joao Fonseca se jugará este miércoles a eso de las 18:40 horas, una vez concluya el duelo entre Vit Kopriva y Matteo Berrettini.

Dónde ver EN VIVO Alejandro Tabilo vs. Joao Fonseca

El enfrentamiento entre el tenista chileno y brasileño con la segunda ronda del Argentina Open podrás verlo EN VIVO a través de la plataforma de streaming de Disney+ en su plan premium.