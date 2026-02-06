En esta jornada se da comienzo a lo que será una importante llave para Chile dentro de la Copa Davis, en donde el equipo comandado por Nicolás Massú buscará la clasificación a la fase de grupos de la competencia en la serie en su enfrentamiento ante Serbia.

El equipo chileno buscará hacer sentir su localía en el Court Anita Lizana en el Estadio Nacional y en esta apretada serie ante los europeos, buscará la clasificación a la próxima ronda.

Nicolás Massú, el capitán del equipo nacional ya definió a sus cinco jugadores para lo que será esta serie ante Serbia: Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry, Cristian Garín, Tomás Barrios y Matías Soto.

La serie entre Chile y Serbia inicia este viernes 6 de febrero, con lo que serán los dos duelos de singles, en donde Tomás Barrios (112°) se enfrentará ante Dusan Lajovic (123°) y luego, Alejandro Tabilo (73°) se medirá ante Ognen Milic (462°).

La cancha del Court Anita Lizana espera por esta gran serie | Foto: Photsoport

La jornada definitiva será el sábado 7 de febrero, en donde se disputará el doble entre Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry contra los gemelos Ivan Sabanov y Matej Sabanov y para los singles, están programados Alejandro Tabilo vs Dusan Lajovic y Tomás Barrios vs Ognen Milic.

¿Cuándo juega Chile vs. Serbia por la Copa Davis?

La serie entre Chile y Serbia se disputará este viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Court Anita Lizana del Estadio Nacional, en donde los partidos comenzarán a partir de las 18:00 horas, en ambas jornadas.

¿Qué canal transmite la Copa Davis entre Chile vs. Serbia?

La serie entre ambos países por la Copa Davis NO será transmitido en la televisión abierta y se podrá seguir exclusivamente por DSports.

Por streaming, este partido lo podrás seguir desde la plataforma de DirecTV llamada DGO, la que tendrá todos los detalles de este duelo.