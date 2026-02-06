Todo listo para que Chile enfrente a Serbia por la primera ronda de las qualifiers Copa Davis. El equipo comandado por Nicolás Massú enfrentará a los europeos sin la presencia de Novak Djokovic con la intención de seguir avanzando en la competición.

La serie se disputa desde este viernes y sábado en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, por lo que el equipo chileno cuenta con un gran apoyo de sus fanáticos en la comuna de Ñuñoa.

El equipo capitaneado por el doble medallista olímpico contará con la presencia de Alejandro Tabilo (73°), Nicolás Jarry (140°), Cristian Garín (92°), Tomás Barrios (112°) y Matías Soto (323°).

En tanto, los serbios visitarán Santiago con Dusan Lajovic (125°), Ognjen Milic (466°) y Branko Djuric (499°).

El encargado de abrir la serie será Tomás Barrios ante Dusan Lajovic, mientras que el segundo duelo será entre Alejandro Tabilo y Ognjen Milic.

El equipo chileno de Copa Davis capitaneado por Nicolás Massú (Photosport).

Sigue acá el marcador EN VIVO de Copa Davis

En Juego

Tomás Barrios (Chile) 1 0 0 Dusan Lajovic (Serbia) * 0 0 0

¿Quién transmite la serie entre Chile y Serbia por Copa Davis?

La serie entre Chile y Serbia por las qualifiers de Copa Davis no contará con transmisión por televisión abierta por lo que la única alternativa para sintonizar los encuentros será a través de la señal de cable DSports mientras que para el formato de streaming los partidos estarán disponibles en la plataforma DGO.