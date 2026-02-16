Este lunes arranca la participación de la ‘armada chilena’ en el cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro -también conocido como Rio Open-, donde Alejandro Tabilo (71°) y Cristian Garin (89°) tendrán un duro estreno en la arcilla brasileña.

Primero será el turno de ‘Gago’, quien a partir de las 16:30 horas enfrentará al argentino Thiago Tirante (92°) en la cancha Quadra 1, donde se verán las caras por primera vez en el circuito.

Una vez terminado el encuentro de Garin, será el turno de Alejandro Tabilo quien en la misma pista chocará contra el estadounidense Emilio Nava (81°), quienes también se enfrentarán por primera vez.

Tomás Barrios también dirá presente en el main draw del Rio Open (Photosport).

El otro chileno que logró meterse en el main draw por ‘lucky loser’ fue Marcelo Tomás Barrios, quien pese a perder en la qualy dirá presente en el torneo carioca, donde debutará este martes ante el ex número 6 del mundo, el italiano Mateo Berrettini.

¿Dónde ver EN VIVO a los tenistas chilenos en el Rio Open?

Toda la acción del ATP 500 de Río de Janeiro podrás seguirla EN VIVO a través de la plataforma de Disney+ en su plan premium.