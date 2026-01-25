Learner Tien dejó atrás el cartel de promesa y se convirtió en la gran revelación del Australian Open. Con apenas 20 años y ubicado en el puesto 29 del ranking mundial, el estadounidense volvió a sacudir Melbourne Park tras imponerse con autoridad en sets corridos (6-4, 6-0 y 6-3) ante Daniil Medvedev, exnúmero uno del mundo, e instalarse en los cuartos de final del primer Grand Slam del año.

Tien dominó de principio a fin, sin conceder espacios ni dejar crecer a un jugador acostumbrado a sobrevivir con marcadores adversos. “Creo que jugué muy cerca de mi mejor nivel, si no fue el mejor. Estoy realmente contento con cómo rendí de principio a fin. Incluso cuando tenía una ventaja clara, intenté no levantar el pie del acelerador. Daniil es peligroso con cualquier marcador”, explicó tras el encuentro.

El joven estadounidense también relató uno de los momentos más incómodos del duelo que pudo haber cambiado el destino. “Empecé muy bien. En el tercer juego me empezó a sangrar la nariz y tenía miedo de enfriarme o perder el ritmo, pero por suerte pude mantener la inercia. Sentí que estaba jugando muy bien desde el principio y conseguí sostener ese impulso prácticamente durante todo el encuentro”, comentó.

Learner Tien está en los cuartos de final del Australian Open (Getty Images).

Desde lo táctico, Tien dejó claro que la clave estuvo en la concentración. “Intenté ir punto a punto, sin pensar demasiado adelante. Ya en el tercer set miré un poco atrás y me sorprendí de cuánto tiempo había logrado mantener el control. Solo me rompieron el saque una vez ante uno de los mejores restadores del circuito”, analizó.

Con la confianza en alza, el estadounidense ya piensa en el próximo desafío: el número 3 del mundo, Alexander Zverev. “Siento que he ido mejorando partido a partido, dando pequeños saltos en nivel y en comodidad en la pista. Ahora mismo me siento mejor que en cualquier momento de la semana y del año”, aseguró, anticipando un duelo de alto voltaje.

Tien también marcó distancia con su desempeño hace un año. “Tengo mucha más experiencia. Aunque solo haya pasado un año, para mí es una diferencia enorme. La claridad mental en ciertos momentos y saber manejar mejor partidos así marca una gran diferencia”, concluyó.

