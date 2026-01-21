El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, sigue demostrando a pasos agigantados que es el gran favorito para ganar por primera vez el Australian Open en su carrera. Tras apabullar al local Adam Walton (81°) en el debut y al alemán Yannick Hanfmann (102°) en segunda ronda, ahora el español tendrá un duro escollo en la R3.

Se trata del irreverente Corentin Moutet, uno de los tenistas más irreverentes del circuito y un verdadero ‘showman’ en la pista. No son pocos los capítulos del tenista francés envuelto en polémicas con rivales, jueces e incluso con el público. Ahora, el número 37 del ranking ATP encendió la previa de su choque con Alcaraz.

La reflexión de Corentin Moutet antes de enfrentar a Carlos Alcaraz

Tras dejar en el camino al estadounidense Michael Zheng por walkover, el tenista galo reflexionó sobre el desafío de enfrentar al mejor del mundo. “Lo que tengo claro es que necesitaré jugar a un gran nivel para tener opciones. No voy a cambiar absolutamente nada en mi estilo de juego por el hecho de enfrentarme a él. Si algo ha hecho que esté donde estoy, es mi personalidad como tenista, mi identidad”, expuso la raqueta más díscola del ATP.

“Saldré a la pista convencido de jugar como yo entiendo que debo hacerlo siempre y con muchas ganas de enfrentarme a él. Tengo curiosidad por saber de lo que soy capaz ante Carlos, estoy entusiasmado con este enfrentamiento”, aseguró.

El ‘loco’ Corentin Moutet desafió a Carlos Alcaraz (Getty Images).

Moutet, uno de los tenistas más impredecibles del circuito por su estilo de juego, lanzó una fuerte advertencia al español: “Me motiva mucho enfrentarme a los mejores del mundo. Sé que, en su cabeza, no tiene derecho a perder y eso será difícil de gestionar para él, así que tengo muchas ganas de ver qué sucede”, dijo.

“Es uno de los mejores jugadores del mundo, estoy convencido de que si despliego mi mejor nivel, este partido me enseñará muchas cosas sobre mí como tenista. Juego para vivir experiencias como la de enfrentarme a Carlos en una pista importante porque las emociones que se desatan en ese contexto son irremplazables”, cerró Moutet quien registra dos octavos de final de un GS en su carrera (US Open 2022 y Roland Garros 2024).

