Una estrella que empezó a apagarse antes de tiempo nuevamente sucumbió tempranamente en un Grand Slam. Se trata de Stefanos Tsitsipas (35°) quien volvió a vivir una noche amarga en el Australian Open tras caer en la segunda ronda ante Tomas Machac (24°) por 6-4, 3-6, 7-6(5) y 7-6(5), en un resultado que echó por tierra la ilusión de ver renacer a una de las grandes estrellas del circuito.

Tsitsipas llegaba a Australia con la sensación de haber dejado atrás un 2025 para el olvido, marcado por un tenis irreconocible, escasos resultados y persistentes problemas físicos. En Melbourne mostró pasajes de buen nivel e intensidad pero volvió a quedarse corto y tras dos tie breaks perdidos, Tsitsipas selló una derrota con sabor a retroceso.

MELBOURNE, AUSTRALIA – JANUARY 22: Stefanos Tsitsipas of Greece plays a forehand against Tomas Machac of the Czech Republic in the Men’s Singles Second Round during day five of the 2026 Australian Open at Melbourne Park on January 22, 2026 in Melbourne, Australia. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

Tras el encuentro, el propio Tsitsipas reflejó su frustración en conferencia de prensa. “Jugué con alma e intensidad, pero hay muchas cosas que debo cambiar. Mi servicio fue bueno, mis devoluciones no tanto, y eso me costó mucho. Es una pena porque me siento bien y estoy jugando bien. No puedo decir que no esté jugando bien”, afirmó.

El griego fue más allá y comparó este momento con otras caídas dolorosas en torneos grandes. “He perdido en Grand Slams y sentía que no estaba jugando bien, que no estaba en forma. Ahora mismo siento que estoy en buena forma y no tengo motivos para poner excusas, porque estoy donde necesito estar. Estoy muy decepcionado. Tenía algunos objetivos… Es decepcionante verme en esta posición otra vez, sin poder llegar a la segunda semana de un Grand Slam”, reconoció.

Pese al golpe, Tsitsipas insistió en que no bajará los brazos: “Seguiré intentando escuchar a los expertos, a mi entrenador, a mi equipo que me ayuda y que ha estado a mi lado todo este tiempo. Sinceramente, no sé cómo explicarlo. Estoy jugando bien. En el pasado he jugado mucho peor. Mi saque es bueno, aunque mis devoluciones están un poco flojas. Estoy decepcionado con cómo devolví hoy, especialmente en ciertos momentos del partido”, cerró.

