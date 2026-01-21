Alexander Zverev vuelve a sonreír en el circuito y el Australian Open 2026 parece marcar un punto de inflexión en su vida. El número 3 del ranking ATP que hace apenas un año atravesaba uno de los momentos más oscuros de su carrera, hoy transmite sensaciones positivas fuera y dentro de la cancha, dejando atrás las tormentas que golpearon su salud mental.

El 2025 fue especialmente duro para Zverev. Sus actuaciones en los torneos de Grand Slam estuvieron lejos de las expectativas: en el US Open se despidió en la tercera ronda y en Wimbledon cayó en su estreno, derrotas que lo golpearon profundamente.

“Me siento solo en la vida en general ahora mismo. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha y me siento muy pero muy solo”, confesó Zverev cuando quedó eliminado en la hierba londinense.

Tras su eliminación en el Masters 1000 de Shanghai, también se mostró frágil emocionalmente: “Simplemente no creo en mí, carezco de cualquier tipo de fe y confianza en mí mismo”, confesó Sascha, evidenciando un quiebre interno.

Alexander Zverev derrotó con un gran tenis, a Alexander Müller en el Australian Open (Getty Images).

El renacer de Alexander Zverev en el Australian Open

Sin embargo, el inicio de 2026 muestra a un Zverev renovado. En la segunda ronda del Australian Open, el alemán superó con autoridad al francés Alexandre Müller, en un partido que no solo significó un triunfo en el marcador, sino también una confirmación de su recuperación anímica y competitiva.

Tras el encuentro, Zverev valoró el nivel del rival y la exigencia del duelo, destacando el buen momento que atraviesa Müller en el circuito. “Tengo que darle mucho crédito a Alexandre porque ha jugado realmente bien. Hace dos días ganó su primera ronda en un partido muy duro, ante un jugador local como Popyrin, y hoy volvió a mostrar un nivel muy alto”, señaló. Además, subrayó la satisfacción que le genera este presente: “Ha sido un partido de gran nivel y estoy extremadamente feliz con la victoria de hoy”.

Y es que al parecere el ambiente en Melbourne Park le siente bien: “La atmósfera que se vive aquí en cada partido es una locura, el público es salvaje, solo puedo repetir lo mucho que disfruto cada vez que me toca competir en este lugar. Me encanta este ambiente, disfruto muchísimo cada vez que me toca jugar, así que solo espero que el futuro me aguarde muchas más participaciones aquí”, concluyó.

