Carlos Alcaraz cerró el 2025 compartiendo un dump de fotografías en sus redes sociales el pasado 31 de diciembre, una publicación con la que despidió un año cargado de éxitos deportivos y momentos personales. Sin embargo, el posteo no pasó inadvertido y rápidamente generó debate entre sus seguidores.

El motivo de la controversia fue la ausencia de Juan Carlos Ferrero en las imágenes compartidas por el tenista español. El ex número uno del mundo y campeón de Roland Garros ha sido una figura clave en la carrera de “Carlitos”, especialmente durante el 2025, considerado por muchos como uno de los mejores años del joven murciano a nivel profesional.

A los pocos minutos de publicada la galería, las redes se llenaron de comentarios cuestionando la omisión del histórico entrenador. Varios fanáticos expresaron su molestia por no ver a Ferrero en el recuento visual de la temporada, considerando su rol fundamental en el desarrollo y consolidación de Alcaraz en la élite del tenis mundial.

La rabia de los fanáticos del tenis contra Carlos Alcaraz

“La historia de tu 2025 no se cuenta completa ahí. Falta alguien clave en ese 2025: Juan Carlos Ferrero. Gran parte de tu éxito también es suyo”, fue uno de los mensajes más replicados por los seguidores, reflejando el sentir de una parte importante del público que sigue de cerca la carrera del español. Otro escribió: “Falta el responsable de que haya sido un gran año… decepcionante no ver a Ferrero”.

Ferrero no solo ha sido el entrenador de Alcaraz, sino también un mentor que ha guiado su crecimiento dentro y fuera de la cancha. Bajo su tutela, el joven tenista logró mantener un alto nivel competitivo conquistando 24 títulos, entre ellos seis Grand Slams y lograr alzarse como el n°1 del ranking ATP.

Pese a las críticas, Alcaraz no ha respondido públicamente a los comentarios ni ha aclarado si la ausencia de su entrenador en las fotografías fue una decisión consciente o simplemente circunstancial. Lo cierto es que el posteo abrió un inesperado debate sobre el reconocimiento a quienes trabajan detrás del éxito deportivo.

Mientras tanto, Juan Carlos Ferrero continúa siendo ampliamente valorado por el entorno del tenis y por los propios fanáticos de Alcaraz, quienes consideran que su influencia ha sido determinante en el quiebre profesional del joven español. Así, el cierre del 2025 dejó no solo recuerdos positivos, sino también una polémica que puso en el centro la importancia del equipo detrás de una estrella.

DATOS CLAVE

Carlos Alcaraz despidió el año 2025 publicando un dump de fotografías en sus redes sociales.

Fanáticos criticaron la ausencia de Juan Carlos Ferrero en el recuento visual de la temporada.