Nicolás Jarry (155° del ranking ATP) debutó con una amarga derrota en el Chile Open y dijo adiós en la primera ronda tras caer 3-6, 7-5 y 2-6 ante el croata Dino Prizmic (120°) en casi 2 horas y 40 minutos de juego.

En el primer set el Príncipe’ arrancó con un auspicioso quiebre a favor en el tercer juego, sin embargo en el sexto y octavo game, el europeo devolvió la ruptura de servicio y se llevó la manga por 6-3.

La segunda manga fue una verdadera batalla. Cada uno mantuvo su servicio, aunque Jarry llegó a salvar tres puntos de quiebre en contra, hasta que finalmente logró el break en el duodécimo juego y se llevó el set por 7-5 haciendo soñar a San Carlos de Apoquindo con la remontada.

Sin embargo en el tercer capítulo todo se derrumbó para el chileno. Jarry sufrió tres rupturas de servicio, y aunque recuperó un break, finalmente Prizmic se llevó el último parcial por 6-2.

Con este resultado, Nicolás Jarry se despidió del ATP 250 de Santiago y llegó a diez derrotas consecutivas en el circuito lo que equivale a casi ocho meses sin festejos. Una verdadera pena.