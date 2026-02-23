Todo listo para que arranque la participación de los tenistas nacionales en el Chile Open o ATP 250 de Santiago. Este lunes será el turno de Nicolás Jarry (155°), quien en casa buscará cortar una increíble racha de derrotas en el circuito.
Y es que el ‘Príncipe’ acumula una negativa estadística de 9 caídas al hilo en el circuito ATP, lo que se traduce a prácticamente siete meses sin conocer la victoria en la pista. Su último triunfo se remonta a julio de 2025 cuando derrotó a Joao Fonseca en la segunda ronda de Wimbledon.
De ahí vinieron solo derrotas. La última: ante el portugués Jaime Faria (148°) y cayó por 7-6 (6), 6-7 (4) y 6-3 en la primera ronda de la qualy del Rio Open. Ahora, el nieto de Jaime Fillol quiere reencontrarse con los abrazos ante su gente.
Y la tarea no será nada de sencilla, porque este lunes Jarry debutará ante el croata Dino Prižmić en horario estelar no antes de las 20:00 horas en el Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo.
Dónde ver EN VIVO el debut de Nicolás Jarry en el Chile Open
El partido entre Nicolás Jarry y Dino Prižmić podrás seguirlo EN VIVO a través del canal TNT Sports Premium y en streaming por TNT Sports en HBO Max.
