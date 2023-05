El hombre lleva días intentando llamar la atención de su ex pareja, que hasta ahora sigue sin darse por aludida.

Anuel lleva días intentando llamar la atención de Karol G, pero hasta ahora no lo ha logrado y probablemente, con su más reciente intento, ya perdió toda posibilidad. Esto, después de que le dedicó Mejor que Yo, su más reciente sencillo.

¿El problema? Se trata de una obscena y vulgar canción donde hace explícitas referencias a la relación que tuvieron y su intimidad, mientras se compara con las nuevas conquistas amorosas de la artista, proclamándose como mejor que ellos.

Las líricas generaron la indignación de cientos de usuarios de redes sociales, cuando se dieron cuenta del contenido explícito del extracto con que Anuel comenzó a promover el tema en sus redes sociales.

¿Qué dice la letra de la letra de la canción que Anuel le dedicó a Karol G?

La canción es una colaboración de Anuel AA con Dj Luian y Mambo Kingz que debutó a eso de la medianoche del viernes en las plataformas digitales.

En el anuncio de su llegada, Anuel publicó un escueto segmento del video donde se escuchan las líricas, pero fue lo suficiente para indignar a los usuarios de redes. Sobre todo porque etiquetó a la cantante en el post y le escribió: "

Anuel dedica obscena canción a Karol G y fans lo tapan a críticas.(Foto: Instagram)

"Desde hace tiempo que no nos comemos / Ya tienes novio, te echo de menos / Él no te entiende como yo te entiendo / Y ni te lo mete como yo te lo meto", reza en un pasaje del tema, siendo esta frase la que incomodó profundamente a los fans.

Luego sigue: "Mejor que yo nunca va a ser, no / Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah / Como yo nunca te va a hacer el amor, no / Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh / Mejor que yo nunca va a ser, no".

"Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah / Lo único que tenemo' en común él y yo /

Es que los dos te lo llegamos a meter, eh", remata otra vez recalcando lo que molestó a las audiencias.

Revisa el video de Mejor que Yo, de Anuel:

Las reacciones del público

Todo apunta a que las recurrentes invocaciones a Karol G y las posteriores mofas a Feid, la supuesta actual pareja de ella, eran nada más que una estrategia publicitaria para promover su nueva canción, pero el efecto que provocó no ha sido del todo positivo.

La gente se volcó a la publicación de Anuel a demostrar su repudio:

