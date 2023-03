Uno de los carabineros involucrados en la detención de Jorge Valdivia en enero pasado salió a desmentir la versión del ex futbolista sobre el incidente, asegurando que hubo cosas que dijo y que nunca fueron realidad.

¿Por qué Carabinero desmiente dichos de Jorge Valdivia sobre su detención?

Fue Claudio González, el abogado de uno de los policías que estuvo presente en el arresto, quien entregó una nueva versión sobre lo acontecido.

Si bien Valdivia dijo que "me esposaron, me agredieron, me cerraron la puerta en la pierna, me meten esposado a la comisaría, me hacen sacarme los cordones de las zapatillas para que yo después me vaya caminando como si nunca estuviera ahí", para el profesional tales declaraciones se contradicen con la versión de su representado.

González, en diálogo con T13, sostiene que los carabineros "ven a una persona, en este caso Jorge Valdivia, a las 03:30 horas sentado en la acera en una calle de alto tráfico vehicular donde obviamente no puede una persona estar sentada con los pies hacia la calzada. Ameritaba un control de identidad".

"La decisión de esposarlo es una decisión discrecional de los funcionarios policiales y se dio, en este caso, debido a la seguridad tanto de Jorge Valdivia como de los funcionarios policiales en atención a que el señor Jorge Valdivia estaba alterado y no quiso ir voluntariamente a la unidad policial", especificó el abogado.

Por otro lado, Claudio González resalta que Valdivia "se queja de haber estado al lado de un calabozo como la forma de un apremio quizás, pero la verdad es que los mecanismos tecnológicos para acreditar la identidad, en esa unidad policial, están justamente al lado del calabozo. Esa es la razón y no otra. Nunca estuvo dentro de un calabozo".

De acuerdo con el mismo medio, en el documento que registró todo el suceso quedó constancia que Valdivia fue identificado el pasado 24 de enero a las 3:50 horas en la 37ª Comisaría de Vitacura.

En el mismo registro, se identifica al ex seleccionado nacional como Jorge Luis Valdivia Toro y se apunta que fue sometido a un "control efectivo".