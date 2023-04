Carla Pardo no tuvo inconvenientes a la hora de entregar su particular parecer en torno.

"El amor es libre y libremente te elijo!". Esa fue la frase con que Mauricio Pinilla y Gala Caldirola dieron a conocer su romance el Viernes Santo Pasado. Como su hubiese una estrategia comunicacional detrás de la revelación, los tortolitos aparecieron al día siguiente en la portada de LUN. En ese momento fue que la esposa de Claudio Bravo, Carla Pardo, no le perdonó a la pareja el circo que montaron en torno a su anuncio.

¿Qué dijo la esposa de Claudio Bravo sobre el romance de Pinilla y Gala?

El mismo Pinilla comentaba al periódico nacional que su fórmula para exponer el affair fue "una manera de transparentar y poder tener una relación sana y normal".

La inevitable portada fue compartida la tarde del viernes en las cuentas de redes sociales de LUN, donde las reacciones fueron inmediatas. Entre ellas, el despiadado mensaje que le dedicó Pardo a la pareja.

"Era necesario hacerlo público??? Como les gusta el show", escribió la esposa de Claudio Bravo, condenando la algarabía y polvareda que levantó en las últimas horas la flamante relación.

"El amor es libre de expresar", fue uno de los comentarios más suaves que le llegó de vuelta, porque la arremetida del resto de los usuarios en su contra fue brutal.

El comentario de la esposa de Claudio Bravo sobre el romance de Pinilla.(Foto: Instagram)

Ante el adverso escenario, Pardo optó por mantener el silencio. No hubo respuestas para sus críticos.

Mientras, al interior del periódico, la nota dedicada a Pinilla y Gala establecía el cariñoso reconocimiento del ex futbolista a la ex chica reality: "La adoro y lo paso muy bien con ella porque somos muy parecidos. Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre".