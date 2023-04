Una bomba fue la que dejaron caer la tarde de este viernes en el programa Sígueme y Te Sigo: de acuerdo con fuentes del programa de TV+ sería inminente la revelación de un reportaje que será publicado por un portal digital, que destapará un supuesto caso de corrupción que se viene sustentando hace años al interior de la organización del Festival de Viña del Mar.

¿Qué pasó en el Festival de Viña?

Fue Mauricio Israel fue quien destapó el aviso sobre el supuesto escándalo que será "peor que lo de Tonka y Parived", según dijeron en el espacio televisivo.

"Esto no es del último Festival de Viña, ni del antepenúltimo, es algo que se viene arrastrando hace muchos años. Es una práctica que se estableció en el tiempo y curiosamente, la información que yo tengo, habla de un solo canal de los dos que organizan el Festival de Viña, del otro, no sabemos. Hace algún tiempo, un ejecutivo de Canal 13 salió del canal por la misma razón", partió advirtiendo Israel.

En la previa a hacer la revelación, también dijo que "recuerdo que hace muchos años, cuando Chilevisión cambió de manos, apareció uno de los personajes que está involucrado en esta trama y reemplazó a mucha gente por traer productoras y ahí se especuló en ese minuto , de que evidentemente había algo en la atracción de estas productoras".

"¿Cómo se va a dar esta historia? De la siguiente manera: un altísimo ejecutivo de TVN, que ya no está en TVN, y tengo entendido que hay otro más, escribieron una carta que prácticamente es un informe lapidario, con nombres y apellidos, de la corrupción que ha existido en estos últimos años, que son más de 10, en el Festival de Viña del Mar", recalcó Mauricio.

Según Israel, "es gravísimo (...) Durante este mes, no sé exactamente la fecha, va a salir en un periódico digital un extenso reportaje con la carta que entregaron estos ex altos ejecutivos, con nombres y apellidos, aquí no es una acusación al boleo. Caiga quien caiga".

"Las personas que me están entregando esta información, que son los que han hecho esta investigación, me han contado lo que va a suceder y que va a afectar a una altísima autoridad de este país, directamente. Y altísimas autoridades de canales de hoy, y por supuesto también de la municipalidad y de la productora. Estamos hablando de corrupción", advirtió.

Mauricio también sostuvo que "no es SI se destapa, es SE VA a destapar. Este año, que fue el peor año del Festival de Viña, donde nosotros criticamos violentamente el hecho de que estuviera una sola productora, que no se abrieran a la posibilidad de traer a otros artistas, ahora entendemos por qué".

"Nosotros criticábamos, nos retaron, el dueño de la productora hoy día está en las Islas Maldivas, muy bien. El que puede puede y el que no, está sentado acá envidiándolo. Pero el tema es que lamentablemente, empiezan a cerrarse ciertos círculos. Si tú me apuras, yo creo que es una práctica que se venía dando desde antes en el Festival", recalcó el panelista de Sígueme y Te Sigo.