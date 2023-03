En la primera entrevista que Jorge Valdivia da desde que se detonó todo el escándalo con Daniela Aránguiz y Maite Orsini, el ex futbolista entregó su versión del altercado que tuvo con Carabineros, pero también se volcó a defender su reunión exclusiva con 3 generales de la institución.

¿Cómo se gestó la reunión entre Jorge Valdivia y Carabineros?

Tras asegurar que "me esposaron, me agredieron, me cerraron la puerta en la pierna, me meten esposado en la comisaría", en la detención que tuvo lugar a fines de enero y fue concretada por un agresivo uniformado, el Mago explicó lo que pasó con la diputada de Revolución Democrática y el polémico "telefonazo".

"Al día siguiente me contacté con la diputada", puntualizó en la conversación con 24 Horas, refiriéndose a su detención en Vitacura.

Valdivia sostuvo que "no hubo un pedido mío para con ella para que interceda en algo. La llamé para saber qué procedía en estos casos". Esto a propósito de que "me sentí muy humillado por ese carabinero, no por la institución".

Además, la diputada "tampoco ofreció llamar a alguien para solucionar este tema. Le conté de mi caso a una profesional, a una diputada. Después al cuarto día me contacta el general Jean Camus para preguntarme de la situación. Mi única intención, cuando hablé con la diputada, fue contarle lo que había pasado".

El ex seleccionado nacional estableció que "para tener un mayor y mejor conocimiento, me citan al centro de operaciones de Carabineros, que está ahí en el centro, a lo cual yo voy. Fui invitado por Carabineros. No tendría por qué haberles dicho 'no'".

"Además, mi problema no es con Carabineros, no es con la institución. Yo accedo a ir, porque considero que esto es importante que ellos lo pudiesen saber, porque quizás a otras personas les pasa lo mismo, y los altos mandos no tienen conocimiento de este mal procedimiento (sic) de algunos funcionarios", justificó.

A continuación, "voy, les digo lo que me había pasado, que me sentía muy humillado, muy triste, porque no es una cuestión generalizada de la institución. Él (Camus) y los otros generales que estaban ahí entienden que no hay un procedimiento normal. Que hay un mal procedimiento".

¿Un privilegiado?

Consultado por haber sido beneficiado con un trato especial por ser la persona de alta connotación pública que es, con tono desafiante Valdivia le respondió al periodista con una pregunta: "¿Tú crees que una persona esposada, agredido, violentado, llevado preso, puesto al lado de un calabozo, que te saquen los cordones; es ser privilegiado?".

"¿Cómo una persona se va a sentir privilegiada si es agredida? ¿Cómo yo voy a ser privilegiado si por estar sentado en una cuneta, te llevan detenido?", presionó en sus cuestionamientos.

Eso, para más tarde reflexionar en torno a lo ocurrido: "Quizás hay un prejuicio de Carabineros, o de ese carabinero, por ver a un muchacho a un joven o a un viejo, con capucha y gorro sentado en Vitacura".

"Creo que lo que me pasa a mí, le pasa a muchos. Y si yo tengo la opción de visibilizar esto, considero que no es un privilegio es una responsabilidad. Porque también ayuda a la institución a detectar rápidamente estos mal procedimientos (sic) que pasan a diario y la gente no puede decirlo", puntualizó.

Jorge Valdivia culminó la conversación indicando que "el caso está en investigación y todo lo que dije en esta entrevista es lo mismo que dije en la comisaría de Los Dominicos".