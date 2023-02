Rodrigo Villegas destapó cómo se gestó la colaboración que tuvo con el periodista Eduardo Fuentes para su rutina en el Festival de Viña 2023, en la que tuvo reiteradas apariciones y detonó una serie de graciosos comentarios dedicados en redes sociales.

¿Cómo surgió la colaboración de Eduardo Fuentes con Rodrigo Villegas en Viña?

El comediante contó en conferencia de prensa que "teníamos ligado que salían siempre las publicidades, ahí dentro... Me imagino que a todos les ha pasado, al menos a los que no tenemos premium".

"Así que conversamos con Eduardo, le planteamos la idea y él encantado aceptó inmediatamente y lo grabamos", explicó Villegas.

Aunque hubo algo de inquietud, de parte del periodista. "Lo que sí me dijo 'no me vai' a cagar po, sino cagamos los dos'".

"Entonces, yo le dije, 'no, no, tranquilo. Si llegamos a la parte donde está tú, ya salimos airosos'", contó el también actor.

Así que, continuó Rodrigo, "quiero agradecer a Eduardo Fuentes. Es una persona muy buena onda, muy buen amigo".

El origen de la colaboración de Eduardo Fuentes y Rodrigo Villegas.(Foto: Instagram)

¿Qué dijo Eduardo Fuentes tras la colaboración con Rodrigo Villegas?

El periodista de TVN se manifestó por medio de su cuenta en Instagram, donde compartió un video junto a Villegas, tras la rutina.

"Gracias a ti @rodrigovillegascomediante por invitarme a ser parte de tu rutina. Que bueno que te fue bien amigo porque si no el yeta iba a ser yo ��", bromeó el flamante conductor de Buenos Días a Todos.

Y añadió: "Éxitos miles para ti y tu linda familia… #merecido".