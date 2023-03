Durante el desarrollo del programa Los Tenores de Radio ADN un especial vivió el ex talentoso jugador.

Dicen que para distraerse, lo mejor siempre será trabajar, que no hay nada mejor que se haya inventado para tratar de olvidar, aunque sea por un rato, los dramas personales y familiares que a cualquier ser humano le pueda afectar.

Es lo que pensaba, de seguro, Jorge Mago Valdivia quien no ha tenido semanas tranquilas en el último tiempo producto de los inconvenientes ya sabidos por todos. Sin embargo, ahora ya en su rol nuevamente como comentarista en el programa Los Tenores de Radio ADN, el ex mundialista vivió un particular y simpático momento.

El contexto es el siguiente, se celebraba el día de los trabajadores de la construcción y la radio de las tres letras realizó su tradicional programa in situ, con los obreros y pudieron compartir con ellos, con el ex jugador de Colo Colo incluído.

Fue el momento en que apareció Johan, un trabajador que era entrevistado por Alberto Jesús López y el hombre aseguraba que era conocido por los compañeros y amigos como "Mago Valdivia", tanto por físico, como su talento futbolístico. Hasta ahí, todo bien, hasta que el propio Johan agregó que su parecida se parecía también "por las mujeres", provocando la risa de todos los presentes.

Además, en el momento en que pactaban una fotografía con el admirador, vino el otro momento y este iba de la mano del particular Chupete, el admirable radiocontrolador del programa deportivo y que es reconocido por usar sus notables efectos que adornan el programa.

ver también Fanáticos de la U resuelven cuál camiseta de recambio les gusta más

Fue en ese instante en que el profesional lanzó al aire "En Revolución Democrática" reiterando las risas de todos en alusión al partido el cual milita la diputada Maite Orsini, actual pareja del ex futbolista.

"Chupete, mañana vamos a hablar. te estás aprovechando", sostuvo el Mago, pero reiteramos, todo en un marco muy jocoso y de relajo, para un Jorge Valdivia que se entiende, le ha tocado bastante duro por estos días.