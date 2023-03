DC comienza a despedirse de sus proyectos cinematográficos de su actual etapa, antes de sumergirse en la renovación propuesta por James Gunn. Es por eso que ahora Shazam 2 o ¡Shazam! La Furia de los Dioses llega a os cines de Chile y Latinoamérica con toda una nueva aventura.

nuevos reinos, mayores amenazas, monstruos y criaturas míticas para los héroes, es lo que se podrá ver en la producción.

¿De qué se trata ¡Shazam! La Furia de los Dioses?

Dotados ya de los poderes de los dioses, Billy Batson y sus compañeros siguen aprendiendo a compaginar la adolescencia con sus alter-egos de superhéroes adultos.

Pero cuando las Hijas de Atlas (interpretadas por Hellen Mirren, Lucy Liu y Rachel Zegler) —un vengativo trío de antiguas diosas— llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy —también conocido como Shazam— y su familia se ven inmersos en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo.

La incógnita: ¿Podrá un grupo de adolescentes salvarnos?

¿Cuándo se estrena Shazam 2?

La nueva película de Warner Bros. Pictures y DC llega a los cines de Chile y Latinoamérica este jueves 16 de marzo.

¿Quiénes están en el reparto de Shazam 2?

¡Shazam! La Furia de los Dioses cuenta en su elenco con Zachary Levi (Thor: Ragnarok) como Shazam; Asher Angel (Andi Mack) como Billy Batson; Jack Dylan Grazer (It Capítulo Dos) como Freddy Freeman; Adam Brody (Hermosa Venganza) como el superhéroe Freddy; Ross Butler (Raya y el último Dragón) como el superhéroe Eugene; Meagan Good (Turno de día) como la superheroína Darla; D.J. Cotrona (“G.I. Joe: La Venganza”) como el superhéroe Pedro; Grace Caroline Currey (Annabelle 2: La Creación) como Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman (This Is Us) como Darla Dudley.