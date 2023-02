Christina Aguilera puso en lo alto al Festival de Viña 2023, con un gigantesco espectáculo que hizo explotar a las masas en la Quinta Vergara. En base a grandes éxitos y pegajosas letras, la cantante entregó todo lo que los fans querían, pero ¿Cuál fue el setlist de Christina Aguilera en Viña 2023?

Se trató de un repertorio que contempló 18 canciones prácticamente sin interrupciones, con apenas una pequeña interrupción de los animadores para un veloz ritual de las Gaviotas y luego cerrar con la parte más energética del espectáculo.

Dirty, Genie in a Bottle, What a Girl Wants, Falsas Esperanzas, Lady Marmalade y Fighter estuvieron entre las gloriosas canciones que sonaron en el evento viñamarino.

¿Cuál fue el setlist de Christina Aguilera en Viña 2023?