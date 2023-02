¡Parte la preventa para Ant-Man and The Wasp: Quantumania! Conoce cómo y dónde comprar entradas para lo nuevo de Marvel

Ant-Man and The Wasp: Quantumania se acerca a pasos agigantados a su estreno en los cines chilenos, de Latinoamérica y el mundo. Pero ahora los fans del MCU pueden asegurar sus entradas para ver la nueva película de Marvel, porque ya está disponible la preventa.

¿Cuándo parte la preventa para Ant-Man and The Wasp: Quantumania?

La comercialización anticipada de tickets para ver la tercera entrega del héroe microscópico se activó este 1 de febrero al mediodía, en los sitios de las distintas cadenas de exhibición cinematográfica.

La entrega dirigida por Peyton Reed llegará subtitulada y doblada en español, tanto en salas tradicionales como también en formatos 3D, IMAX y 4DX.

La película carga con la responsabilidad de abrir la Fase 5 en Universo Cinematográfico de Marvel, en la previa a la llegada de Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolts y Blade; todas producciones integrantes de esta nueva etapa para la pantalla grande.

¡Parte la preventa para Ant-Man and The Wasp: Quantumania! (Foto: Marvel)

¿Dónde comprar entradas en preventa para Ant-Man and The Wasp: Quantumania?

Para adquirir los en las boleterías de los cines de tu preferencia, pero también puedes comprar tickets en los respectivos sitios de las cadenas de cines:

Si quieres ver Ant-Man 3 en Cinehoyts, entra AQUÍ.

Si quieres ver Ant-Man 3 en Cineplanet, entra AQUÍ.

Si quieres ver Ant-Man 3 en Cinemark, entra AQUÍ.

Si quieres ver Ant-Man 3 en Muvix, entra AQUÍ.

¿De qué se trata Ant-Man and The Wasp: Quantumania?

La pareja de superhéroes compuesta por Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) regresa para continuar sus aventuras como Ant-Man y Wasp.

Juntos y acompañados por los padres de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas), y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), toda la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que los llevará más allá de los límites que creían posible.