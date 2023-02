Después de que Rodrigo Villegas explicó la emotiva historia tras la deuda que se suscitó con su ahora amigo Kurt Carrera en el Festival de Viña 2023, ahora fue el turno de este último de contar su versión de la historia, revelando aún más detalles.

¿Cuánto le debía Kurt Carrera a Rodrigo Villegas ?

"Hubo una deuda entre nosotros, pero fue al revés. El nunca me debió plata, fui yo el que le debí. En ese tiempo no éramos tan amigos y él fue increíble porque me pasó lo que necesitaba", explicó a LUN, confirmando lo que Villegas contó en su conferencia de prensa post show.

Kurt apunta que "había pedido ayuda a amigos de toda la vida, a mi círculo cercano, pero ninguno pudo apoyarme. Y un día llamo al guatón, sin mucha esperanza".

"Él me escuchó y sin pensarlo me dijo que no había problema, que le diera mi cuenta para que me depositara", contó el también actor.

Y lo cierto es que "no eran 100 ni 200 lucas, eran millones. Eso fue en 2016 o 2017. Por eso me saco el sombrero ante él".

"Es verdad. El guatón es increíble. Cuando puede ayudar, ayuda y lo que hizo nunca lo voy a olvidar", sentenció Carrera.