Jorge Valdivia cuenta su versión del altercado con Carabineros: "Me esposaron, me agredieron, me cerraron la puerta en la pierna"

Jorge Valdivia finalmente contó su versión del altercado que tuvo con Carabineros a fines de enero pasado, cuando fue detenido en Vitacura, y por el que se desató el "telefonazo" de Maite Orsini.

¿Qué pasó con Carabineros, según Jorge Valdivia?

El relato lo hizo frente a las cámaras de 24 Horas, en una entrevista que fue emitida la noche de este viernes.

"Pasaron tantos días que no me acuerdo muy bien de la fecha. Sé que fue en la noche, tarde... Venía de jugar pádel con mi hermano y habíamos quedado de ir a la casa de mi mamá en La Florida. Veníamos de jugar pádel en Huechuraba, pasé al hotel donde me estaba quedando, después iba a ir a la casa de mi mamá", explicó detallando que dejó su auto estacionado en una bomba de bencina en la Costanera Norte.

Tras llenar el estanque decidió salir del servicentro a pie, para caminar de manera solitaria. Eso, hasta que llegó su hermano que llegó en un segundo vehículo. Fue en ese momento en que llegó Carabineros, y lo pilló junto a su familiar, aparentemente, sentado en una cuneta.

Valdivia describe que "a la media hora llegó una patrulla de Carabineros. Uno de ellos desabrochó la funda del arma, se pone la mano en el arma. Yo estaba con un polerón capucha, con gorro de lana -la gente que me conoce sabe que siempre ando con gorro de lana-, el carabinero me preguntó ¿qué estaba haciendo?. 'Lo qué estás viendo, conversando con mi hermano', le respondo".

Las cosas rápidamente se desvirtuaron, según el relato del ex esposo de Daniela Aránguiz. "Uno de los carabineros se quedó con mi hermano, y el que venía en el asiento del copiloto, inspeccionó el auto y sacó el arma apuntando hacia el auto. Un carabinero mostró actitud agresiva, prepotente, intimidante. No estoy acostumbrado que saquen un arma para bajar los vidrios, menos un policía", dijo.

Entonces, "le pidieron el carnet de identidad a mi hermano y el carabinero, después que identifica a Claudio, se lo devuelve y pide el mío. 'No lo tengo porque vengo caminando, pero está allá atrás', le dije en alusión al auto en el servicentro. De inmediato me dice 'ocultación de identidad, te vas detenido', y me esposa".

¿Qué ocurrió en la comisaría?

"Se habló mucho que, por ser yo, no me podían llevar detenido... A nadie lo pueden llevar detenido por un control de identidad", se quejó el Mago.

Y advirtió que "no estaba alcoholizado, no estaba drogado. El control preventivo, después entendí, que no te pueden llevar esposado: ¡a mí me llevaron detenido! Me esposa el carabinero y el problema no es que me haya subido al auto, sino que me pegó".

"Me iba empujando, me agarró de atrás y arriba como un delincuente, por estar sentado en la cuneta", insistió Valdivia respecto de los aparentes abusos de Carabineros. "Cuando quiero subir la pierna, me cerró el auto".

Pero cuando llegó a la comisaría, otro carabinero lo reconoció y le lanzó un "¿Mago, qué estái haciendo acá?".

Consultado por si hubo un intercambio de insultos con los efectivos policiales, Jorge sostiene que "si decirle a un carabinero que tenía de malo estar en una cuneta, sí lo insulté. Nunca me preguntó el nombre, el carabinero violento nunca lo hizo, sólo ahí (comisaría)".

Pero aparentemente, el humor del policía que lo detuvo más tarde cambió radicalmente. "Volvió después de cinco minutos con otro tono y me dice '¿Podemos conversar?' Cuando salimos a hablar, me ofrece disculpas".

Ni siquiera lo registraron cuando lo dejaron en libertad: "Me esposaron, me agredieron, me cerraron la puerta en la pierna, me meten esposado en la comisaría... ¿para qué después me vaya caminando como si no hubiese estado ahí?".

¿Y qué pasó con el "telefonazo"?

"Al día siguiente me contacté con la diputada", puntualizó en la conversación con 24 Horas, refiriéndose a Maite Orsini.

Y aclaró que "no hubo un pedido mío para con ella para que interceda en algo. La llamé para saber qué procedía en estos casos". Esto a propósito de que "me sentí muy humillado por ese carabinero, no por la institución".

De acuerdo con Valdivia, la diputada "tampoco ofreció llamar a alguien para solucionar este tema. Le conté de mi caso a una profesional, a una diputada. Después al cuarto día me contacta el general Jean Camus para preguntarme de la situación. Mi única intención, cuando hablé con la diputada, fue contarle lo que había pasado".

Ahora, cuenta el mediocampista, "el caso está en investigación y todo lo que dije en esta entrevista es lo mismo que dije en la comisaría de Los Dominicos".