El escándalo de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia trajo consigo un escándalo político de proporciones, después que la ex chica Mekano acusara de tráfico de influencias a la diputada Maite Orsini, tras descubrir que había iniciado una relación con su ex esposa.

Ahora, habló la general de Carabineros que recibió el "telefonazo" de la parlamentaria, para intervenir en el procedimiento de una detención al ex futbolista, que ocurrió a fines de enero pasado.

¿La General de Carabineros se reunió con Jorge Valdivia?

Se trata de la directora de Derechos Humanos de Carabineros, general Karina Soza, quien en declaraciones a La Tercera contó lo que había pasado, aclarando su tranquilidad sobre lo que ocurrió, debido a que "esto se da un contexto de absoluta normalidad".

"El día posterior al procedimiento policial que se efectuó con el ciudadano Jorge Valdivia, en la 37 comisaría de Vitacura. Ella me llama en mi calidad de directora de DD.HH., manifestándome que al parecer habría habido una vulneración de derechos a Jorge Valdivia, a propósito de este procedimiento en la unidad policial", explicó la general Soza.

En ese momento, Orsini "me dice que habría habido algún tipo de vulneración y que esto generaría una acción legal que, eventualmente, quería efectuar el futbolista".

Si bien el equipo de Orsini aseguró que el llamado fue para ponerla en contacto con Valdivia directamente, Soza recalca que "no. Yo no hablé con el futbolista, tampoco con la comisaría que asumió el procedimiento, sino que derivé la situación, tal como lo hago con todas las peticiones y situaciones que me llegan desde organizaciones de la sociedad civil, desde el Instituto de Derechos Humanos (INDH), desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez, etc".

"Yo acá le derivé el tema a un oficial de mi repartición para que averiguara qué había sucedido e indicara si había algún tipo de error procedimental", puntualizó.

Consultada por su respuesta a la diputada, la representante de Carabineros especificó que "le respondí que efectivamente íbamos a indagar, que encomendé esta actuación a un oficial de mi unidad y que el mando de la 37° Comisaría de Vitacura decidió abrir una investigación administrativa para establecer la versión, tanto del futbolista como del procedimiento policial que realmente había ocurrido".

Y por si aún quedaban dudas, la general Karina Soza recalcó que "yo no hablé con él, ni lo conozco". Eso además de aclarar que "está en la esfera de mis atribuciones recibir llamados de parlamentarios, de ministros, de subsecretarios".