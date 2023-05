"Por qué no me dejaste morir": La devastadora frase con que despierta la hija de Mauricio Flores

Mauricio Flores amplió los detalles de la extenuaste situación familiar que ha enfrentado en los últimos meses, después del accidente cerebro vascular (ACV) que sufrió su hija de Danika, de 25 años.

La joven estuvo casi un mes en coma tras el suceso, mientras su padre iba actualizando a la opinión pública sobre su crítico estado.

En medio de la espera por su recuperación, múltiples personas le manifestaron su apoyo al comediante e impulsaron cadenas de oración por Danika, quien finalmente despertó.

Si bien las actualizaciones que hizo Flores eran sólo a través de escuetas intervenciones en redes sociales, ahora entrega un testimonio más extenso sobre lo que ha sido el crítico momento, revelando incluso una frase que lo dejó en shock.

Cómo se enteró del ACV de su hija

El relato se conoce en el capítulo que el programa Podemos Hablar de Chilevisión estrena este viernes. Allí Mauricio cuenta el difícil momento en el que se enteró del ACV de su hija Danika.

"Me llama mi hijo Danko y me dice 'papá, vente a la clínica porque a la Danika le dio un ACV'", contó Flores.

Y añadió: "el trayecto de mi casa a la clínica se me hizo eterno, cuando yo llegue ya la habían ingresado. Cuando salió el medico a conversar con nosotros nos dijo que mi hija tenia 15% de posibilidades de vivir".

Cuando le entregaron el diagnóstico, Mauricio recuerda: "yo pensé porqué a ella, pensaba porqué no me estoy yo en su lugar. Pero Dios es grande, quiero agradecer a todas las personas que oraron por ella y nos apoyaron y escucho nuestros ruegos y trajo a nuestra hija de vuelta".

"Para graficarlo como yo lo sentí, es como si a mi hija la hubieran desenchufado y después vuelto a enchufar un mes después, porque ella despertó y sabía su nombre, pero cuando le preguntaron qué día era y ella dijo 27 de marzo", explicó el ex Melame.

Más adelante en el programa, Flores expone que "era horrible entrar a la UCI, verla y que no estuviera, era un cuerpo en una cama, tomarle la mano y no sentir su calor, que no abriera los ojos, que no me hablara, lo peor era no saber qué va a pasar".

El despertar de Danika, la hija de Mauricio Flores

En algún punto, debido a la extrema situación que enfrentaban, Mauricio reconoce que "sí, en algún minuto yo tuve algunas diferencias con mis hijos y el punto de unión era ella. Mi hija siempre se hacía cargo emocionalmente de los conflictos emocionales de los demás, y eso le pasó la cuenta. Por eso, ahora nosotros como familia todo se habla y se soluciona".

El giro vino con la inesperada recuperación de consciencia de Danika. "Estaba almorzando en el centro con mi hijo menor Diego, habíamos ido a ver a la Danika en la mañana y Benjamín -el pololo de Danika- llama a mi hijo para decirle 'no quise decirle a tu papá. Trata de decirle con el mejor tino posible que la Danika despertó y está preguntando por él'".

"Ella despertó revelándose contra la situación, diciéndole a su mamá '¿por qué no me dejaste morir? Yo no quiero vivir así'. Fue una situación muy fuerte para toda la familia escuchar que ella quería esto".

Eso además de contar que "el que ahora es mi yerno jugó un papel fundamental, porque cuando mi hija estaba en coma, él le dijo 'tu sales de aquí y nosotros nos vamos a casar'. Así que ahora, que ella estaba escuchando Benjamín, le propuso matrimonio y ella obviamente le dijo que sí".

"La Danika es como el punto intermedio de todo, ahora están todos mis hijos unidos por su hermana", aseguró el humorista.