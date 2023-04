Anita Alvarado no le va a perdonar una a Daniela Aránguiz. Cuando parecía que el conflicto entre ambas se había enfriado, cuando La Geisha vio que la ex chica Mekano publicó la carta en que Jorge Valdivia le pedía una nueva oportunidad, tras el escándalo con Maite Orsini, disparó con todo.

Esa arremetida ahora tuvo una respuesta directa y sin piedad de parte de Aránguiz, en la que le pidió que dejara de colgarse de ella.

Daniela Aránguiz vs. Anita Alvarado: ¿Qué se dijeron ahora?

En una publicación de Duplos en Instagram, Alvarado reaccionó a la revelación de la misiva que hizo Aránguiz y que luego rápidamente eliminó de sus historias.

"Qué ridícula", partía diciendo en el comentario, donde dejaba a la ex del Mago como "enamorada eterna" y le hacía un llamado: "Entiende que no te ama. Eso fue hace mucho tiempo, solo quieres que la persona con quien está se ponga celosa".

"Espera tres meses y ella estará embarazada. Ufff, quiero ver si tú no le pondrás problema para que él vea a sus hijos. Eso dijiste: nunca le negarías entrar a la casa de ustedes a ver a sus hijos. Veamos si es verdad?", remató La Geisha.

Todo a propósito que en la carta de Valdivia, este le indicaba a Daniela que "es verdad. Fui un verdadero CSM. Le pido a Dios que me dé una última oportunidad contigo".

¡Nuevo round entre Daniela Aránguiz y Anita Alvarado! (Foto: Instagram)

La reacción de Daniela

La ex esposa de Jorge Valdivia ocupó su ventana en el programa Zona de Estrellas, para reaccionar ante el nuevo ataque de Anita Alvarado.

Fue en el espacio televisivo de Zona Latina que Daniela indicó: "¿Sabes lo que más me da rabia? Que gente extra se meta de la que no quiero hablar, como que se tratan de colgar de mí, y eso me da ene rabia".

Y luego se dirigió derechamente hacia La Geisha: "Quiero aclararle a la señora Ana Alvarado que deje de meterse en lo que yo hago o no hago. Parece que ella estuviera enamorada de mí, obsesionada conmigo".

"Yo no tengo la culpa de que Jorge (Valdivia) haya agarrado pal’ chuleteo a la Angie (Alvarado), y eso se lo quiero dejar clarísimo. Que se la agarre con él, no conmigo, ¿qué le he hecho yo a ella? No le he hecho nada".

"No sé si ella quedó enamorada de Jorge ¿o quedó picá porque Jorge no pescó en serio a su hija?", sentenció Aránguiz.