Gerard Piqué no se aburre de que lo revienten en redes sociales. El fin de semana lanzó un ofensivo comentario en contra de los habitantes de Latinoamérica, detonando no sólo a sus críticos y a los fans de Shakira, sino que a una gran parte del continente.

¿Qué dijo Piqué?

Las declaraciones llegaron en medio de una entrevista online, donde expuso que "yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles!".

Pero el ex futbolista recalcó que "no me importa nada... porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero".

"No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y, mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto", explicó el ex de Shakira.

"Discriminatoria" o "xenófoba", fue lo mínimo que se dijo de las declaraciones de Piqué.

¿Cómo respondió Shakira?

Y como ya quedó demostrado con la BZRP Music Sessions #53, Shakira no está ni cerca de quedarse callada, por lo que tuvo su particular y certera respuesta, la que dio a conocer por medio de Twitter.

"Orgullosa de ser Latinoamericana", zanjó la discusión la artista colombiana, y en la misma publicación añadió los emoticones con las banderas de los países del continente.