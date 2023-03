Carlos Caszely destapó una desconocida relación cercana de amistad que tenía con el comediante Rodrigo Villegas, pero al mismo tiempo hizo un descargo por una supuesta ley del hielo que le impuso el comediante después de que triunfó en el Festival de Viña del Mar.

¿Por qué Carlos Caszely está molesto con Rodrigo Villegas?

Fue en el programa Te paso a buscar en que el goleador histórico de Colo Colo le contó a Pancho Saavedra que "yo iba al café y llegaron todo el lote del Morandé con Compañía, que se sentaron conmigo".

"Nos pusimos a conversar y me pidieron que cuente tallas del deporte. Ahí el Guatón Villegas me dijo 'por qué no haces stand up' y yo no sabía que era eso", recordó el ex deportista.

De hecho, la propuesta comenzó a prosperar, porque ambos comenzaron a reunirse y a compartir, buscando planear lo que sería una inminente rutina para Caszely.

En la potencial presentación, según contó Carlos, "él era un psicólogo que me atendía por el penal. Después el guatón fue a Viña y no me habló más, se me agrandó. Antes hablábamos todos los días, al día siguiente de Viña no me habló más".

Así, entre risas, Caszely le mandó un raspacachos a Villegas en pantalla: "Guatón, te acuerdas o no, cuando actuábamos para 20 personas".

Sin embargo, la faceta de cómico no pudo desarrollarse, principalmente por la enfermedad que le descubrieron a su fallecida esposa.