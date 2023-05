Todo fue risas, modelaje, extravagantes looks y festejos en la velada de este lunes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para lo que fue la MET Gala 2023. Pero en lo que pocos se detuvieron a pensar es a quién se estaba homenajeando en el evento: Karl Lagerfeld, un controversial diseñador conocido por sus polémicos dichos.

El modisto alemán es reconocido a nivel mundial no sólo por sus creaciones de alta costura, sino que también por declaraciones que han sido tildadas de homofóbicas, gordofóbicas y hasta insensibles con víctimas de abusos sexuales.

Lagerfeld ha convocado tanta fascinación como repudio. La actriz Jameela Jamil se convirtió en una de las principales detractoras una vez que se anunció que el gran evento que se vivió el lunes era en homenaje al germano: "¿Por qué es ESTO a quien celebramos cuando hay tantos diseñadores INCREÍBLES que no son hombres blancos intolerantes?", cuestionó la artista.

En tanto, en la vereda del frente, a modo de defensa, la reconocida actriz y modelo Cara Delevingne, quien tiene una línea de moda llamada Cara Loves Karl, sostuvo que Lagerfeld no era el problema, sino que el asunto más bien es "la forma en que el mundo es... y la forma en que ha sido la industria durante mucho tiempo".

¿Por qué Karl Lagerfeld es tan controversial y polémico?

Antes de morir en febrero de 2019, la figura de la moda cultivó un amplio historial de comentarios despectivos contra sobrevivientes de agresiones sexuales, inmigrantes y personas obesas, entre otros blancos para sus dardos.

En 2018, en medio de una entrevista con la revista de moda europea Numéro manifestó estar "harto" del movimiento Me Too, planteando que "lo que más me impacta de todo esto son las estrellas que han tardado 20 años en recordar lo que pasó".

En esa ocasión, defendió al estilista Karl Templer, quien fue acusado de conducta sexual inapropiada por múltiples modelos (Templer negó las acusaciones).

"¡Si no quieres que te bajen los pantalones, no te conviertas en modelo! Únete a un convento, siempre habrá un lugar para ti en el convento. ¡Están reclutando incluso!", añadió en su comentario.

Los dichos más horrorosos del diseñador homenajeado por la MET Gala.(Foto: Getty)

Lagerfeld además acostumbraba a referirse burlonamente sobre la apariencia de otras personas, incluyendo personalidades de reconocimiento global. Sobre Adele dijo que era "un poco demasiado gorda", mientras que acerca de Heidi Klum sostuvo que era "demasiado pesada".

Eso junto con burlarse de movimientos como el body positive, lanzando frases escandalosas sobre que la anorexia no era tan peligrosa como la comida chatarra y la televisión, mientras que por otro lado recalcaba que la moda es "la motivación más saludable para perder peso".

Entre otras declaraciones despectivas sobre la apariencia de las mujeres está su postura sobre Pippa Middleton, de quien apuntó que "solo debería mostrar su espalda", mientras que de Coco Chanel postuló que no era lo suficientemente "fea" para ser feminista.

La lista suma y sigue si se va más atrás. En 2010, indignó a la opinión pública por fotografiar a la modelo Claudia Schiffer con la cara pintada de negro y vistiendo una peluca afro, para la revista alemana Stern Fotografie.

En 2017 lanzó una serie de extraños comentarios anti inmigrantes en un programa de televisión francés, incluyendo reminiscencias al Holocausto, aún a pesar de su origen. Lagerfeld también se manifestó ante la decisión de Angela Merkel de abrir las fronteras de Alemania a los refugiados sirios: "Uno no puede, incluso si hay décadas entre ellos, matar a millones de judíos para poder traer a millones de sus peores enemigos en su lugar".

En conversación con la revista alemana Focus en 2009, Lagerfeld sostuvo que "nadie quiere ver mujeres con curvas", al reaccionar a la decisión de otra revista, Brigitte, que planeaba no usar más modelos en sus imágenes, sino "mujeres reales".

"Tienes madres gordas con sus bolsas de papas fritas sentadas frente al televisor, diciendo que las modelos delgadas son feas. El mundo de la ropa hermosa se trata de 'sueños e ilusiones'", postuló también en esa ocasión.