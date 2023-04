En una de las informaciones más bizarras del último tiempo, Matthew McConaughey cree y tiene fe en que Woody Harrelson no sólo es su compañero de andanzas en tierras hollywoodenses, sino que demás sería su hermano biológico.

¿Por qué Matthew McConaughey cree que Woody Harrelson es su hermano?

En marzo pasado, ambos actores confirmaron que se volverían a reunir en la pantallas, tras ser parte de EDtv y True Detective, en lo que será una nueva comedia del creador David West Read, para Apple TV+.

Recientemente, Mc Conaughey estuvo hablando del proyecto con Kelly Ripa en su podcast Let’s Talk Off Camera, donde finalmente reveló que la serie se llamaría Brother From Another Mother (Hermano de otra Madre).

Curiosamente, a propósito del particular nombre de la producción, Matthew sacó a relucir la extraña teoría que por estos días lo embarga y que está dispuesto a comprobar. Algo que tiene que ver con la revelación de que la madre de McConaughey conocía al padre de Harrelson, quizás íntimamente.

"Dónde empiezo y dónde termina él, y dónde comienza él y termino yo, siempre ha sido como una línea turbia", partió comentando McConaughey durante la conversación.

Así, expuso que "eso es parte de nuestro bromance, ¿verdad? Mis hijos lo llaman tío Woody. Sus hijos me llaman tío Matthew. Y ves fotos de nosotros y mi familia piensa que muchas fotos de él son mías. Su familia piensa que muchas fotos mías son él".

"En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias. Y mi mamá está allí, y dice: 'Woody, conocí a tu papá'. Todos estaban al tanto de los puntos suspensivos que dejó mi mamá después de 'conocí'. Fue un C-O-N-O-C-Í cargado", destacó Matthew.

Fue así que McConaughey se dispuso a investigar su historia familiar. "Luego desempacamos lo que significaba este 'sabía' e hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre [de Harrelson] estaba de licencia al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban en su segundo divorcio".

"Luego están los posibles recibos y lugares en el oeste de Texas donde podría haber habido una reunión, una reunión o un momento de 'conocí'", continuó el actor.

Los populares intérpretes aún no han decidido hacerse una prueba de ADN para obtener pruebas concretas sobre una posible conexión familiar entre ellos.

"Mira, es un poco más fácil para Woody decir: 'Vamos, hagámoslas [pruebas de ADN]', porque ¿qué está en juego para él?", se cuestionó dijo McConaughey.

"Es un poco más difícil para mí porque me está pidiendo que me arriesgue y diga: 'Espera un momento, ¿estás tratando de decirme que mi papá puede no sea mi papá después de 53 años de creer eso?'. Tengo un poco más de pellejo en juego", remató.