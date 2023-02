La evaluación de la incómoda rutina que Belén Mora tuvo en el Festival de Viña 2023 vino a minutos de que se bajara del escenario, y en ese momento expuso una teoría sobre el por qué de su fallido paso por la Quinta Vergara.

¿Por qué no funcionó la rutina de Belenaza en Viña 2023?

El esfuerzo en los preparativos de Mora para esta presentación venían desde años antes, pero aún así no dio resultado.

"Esta rutina la estoy haciendo desde marzo de 2019, llevo cuatro años dándole forma a esta rutina, preparándola. Entonces, no le preparé para este público en específico", admitió.

Esto, "porque a mí cuando me llamaron para el Festival de Viña, no me dijeron 'hola, Belén, ¿cómo estai? Te vamos a invitar a Viña y vai a estar la noche de Alejandro Fernández y Los Jaivas. Uno se prepara para el público en general, no para un público en específico".

En tanto, consultada por el tramo que la condenó, esa extensa narración sobre una fallida ensalada para un paseo de curso, y sobre la que se le cuestionó que tenía quizás demasiados elementos, Belén comentó que "el público tiene la última palabra y si opinó eso, llegará el momento de reflexionar y analizar por qué pensaron eso".

"Lo más probable es que lo hayan pensado porque tienen razón. Insisto, la última palabra la tiene el público. Entonces, encuentro que sería soberbio de mi parte yo opinar sobre la opinión del público", sostuvo.

¿Por qué no funcionó la rutina de Belenaza en Viña? (Foto: UNO)

Pero además, indicó que "las reflexiones de mi equipo de trabajo y las reflexiones personales respecto a lo que pasó hoy día las haré en su momento. En este momento, estoy disfrutando esto. Yo lo pasé la raja. Lo pasé increíble. Me voy con eso en el corazón".

"Podría haber sido mejor, por supuesto que sí. Siempre puede ser mejor. Pero mañana es otro día, en marzo empiezo con rutina nueva. La vida sigue. No pasa nada", finalizó la comediante.