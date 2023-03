El comentarista de Sígueme y Te Sigo le dedicó unas cuántas palabras a la ex del Mago Valdivia.

Luego de ver los registros del alocado carrete del fin de semana y que involucró a Daniela Aránguiz con el argentino Luis Mateucci, a Mauricio Israel le vino una especie de ataque de celos y se lanzó con un par de consejos para la ex del Mago Valdivia.

¿Qué consejos le dio Mauricio Israel a Daniela Aránguiz?

Tras un incipiente flirteo que le envió Aránguiz hace unos días a Israel, a través del WhatsApp de Kaminski durante Sígueme y Te Sigo, Israel decidió reaccionar a los videos que se destaparon este fin de semana, que incluían hasta "besos con lengua", entre la pareja que se vio carreteando en la Fiesta Bresh el fin de semana.

"Me parece bien que Daniela se divierta, que lo pase bien, que siga jugando con niñitos, hasta que encuentre a ese hombre maduro que quiere", postuló el también comentarista deportivo.

Kaminski y Andrés Baile lo subieron al columpio de manera instantánea, pero Israel insistió en que sus palabras vienen de las declaraciones de la misma ex chica Mekano, comentando que "ella dijo que no quería seguir siendo mamá (de sus parejas)".

"Yo simplemente estoy recogiendo lo que ella dijo, nada más. No estoy diciendo nada", subrayó Mauricio, el que por las tallas de sus compañeros, quienes advertían un dejo de celos en sus comentarios, estableció que a su edad, era muy difícil verlo junto a Daniela.

"Yo no me imagino haciendo eso, yo no hago esas cosas", puntualizó.