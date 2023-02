Alejandro Fernández se hizo cargo del video viral que explotó en las redes sociales a días de que comenzara el Festival de Viña 2023. En conversación con la prensa que cubre el certamen, el cantante expuso la verdad tras el polémico registro donde parecía que se encontraba en estado de ebriedad.

¿Qué dijo Alejandro Fernández del video viral borracho?

Fernández no le hizo el quite al tema y fue director al meollo del asunto, planteando que "no había probado una gota de alcohol, ni siquiera vino tinto para cenar. Nada, nada. Me dediqué también a hacer dieta, a dedicarme tiempo y hacer ejercicio todos los días", a propósito de un sobrepeso que lo alarmó.

De acuerdo con la exposición del artista, lo que se ve en el video es después de concretar unas presentaciones con su hijo Alex, en donde realizaron un homenaje a su padre Vicente Fernández, cantando las mismas tres canciones que cantaba con su padre, pero que esta vez hizo con su propio retoño.

Fernández sostuvo que "todo se empezó a salir de contexto. Evidentemente la gente que comenzó a subir eso es gente que no me quiere o que me quiere ver mal".

"Usaron los únicos momentos donde me veía re mal. Había cosas que también no me ayudaban, como que me agarré el pelo y me lo desordené", admitió.

El origen de todo reside en el hecho de que le ganó la emoción de que su hijo le cantara, recordándole a su icónico padre, recuerdos que le detonaron las lágrimas y que se viese en mal estado.

"Se sacó todo de contexto y a las personas que se les ofendió o se sintieron mal, creo que esto me va a ayudar a mi para no volverlo a hacer y medir mis sentimientos", remató Alejandro Fernández.