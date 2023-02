Di Mondo impactó una vez más en la alfombra roja de La Gala de Viña 2023, pero no sólo por su particular atuendo, sino que también se lanzó con un inesperado y contundente discurso que no dejó a nadie indiferente.

¿Qué dijo Di Mondo en su discurso de La Gala de Viña 2023?

El administrador de empresas llegó hasta la Plaza Colombia en la ciudad jardín, con un traje de múltiples piezas con inspiración en el cobre, "porque es un recurso muy importante en el país, esto pesa como 10 kilos".

Dado un momento, Eduardo Fuentes le dio un pase para que el reconocido integrante de la socialité se lanzara con su discurso, momento en el que sostuvo que: "Uno de mis sueños es el bien y la prosperidad de este país maravilloso, pero con tanta división el rumbo se desvanece".

"Quisiera recordarle al Presidente y su gobierno, al Senado, al Congreso, a todas las autoridades y a todos los empresarios, que todos tienen una tremenda responsabilidad y un rol fundamental para el bien de cada uno de los chilenos", recalcó.

Ahí fue que añadió: "Cada ser humano tiene un valor intangible, cada ser humano viene a cumplir un propósito, por eso hay que tratarse con más respeto y con más amor".

"Y todas las personas tienen una responsabilidad de contribuir con un grano de arena. En la diversidad se hace la fuerza y con esa fuerza se puede crear un mejor país para el bien de todos", remató.