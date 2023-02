El ex reportero de Buenos Días a Todo hizo sus descargos después de que se conociera su desvinculación.

Arturo Walden, El Kiwi, reaccionó ante su despido de TVN, por besar sin consentimiento a la comediante Pamela Leiva. Esto después de que la mismísima triunfadora del Festival de Viña 2023 comentara que "nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi".

¿Qué dijo El Kiwi tras su despido de TVN?

En conversación con LUN, Walden sostuvo que "Estoy mal, muy mal. Fue una injusticia muy grande, pero bueno. Es terrible".

"Yo pedí disculpas, pero el trato que me están dando es injusto. Es insólito... Soy una buena persona, me equivoqué, pero no es para la forma en que lo hicieron", lamentó también.

El Kiwi tuvo que abandonar su labores de notero en el matinal de la señal estatal, y se vio en la obligación de devolverse a Santiago durante la tarde de este miércoles.

Así mismo, Walden también se manifestó por medio de sus redes sociales: "Cuando era rostro de TVN (…) Saludos a mis excompañeros y a algunos grandes amigos", escribió al compartir una foto en sus historias que previamente había publicado en su perfil.

El Kiwi reacciona a su despido de TVN.(Foto: Instagram)

Así mismo, también grabó un video en el que mostraba a la gente que se agolpaba en las vallas papales en las afueras del hotel Sheraton y que lo saludaban.

"Esto es lo lindo e importante de mi trabajo, la buena onda y cariño de la gente", escribió sobre el clip.

Además, agradeció el apoyo de su pareja, María Elena Veliz, aprovechando de lanzar un nuevo dardo contra la decisión de los ejecutivos del canal: "¡Qué difícil entender el doble estándar de la TV! Estoy contigo, amor y orgullosa de ti y tu gran corazón, te adoro".