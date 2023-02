Pamela Leiva finalmente se refirió al incidente que sufrió con Arturo Walden, el notero conocido como El Kiwi, después de que le robó un beso sin consentimiento en pleno despacho para Buenos Días a Todos. Situación por la que Walden fue despedido de TVN.

¿Qué dijo Pamela Leiva sobre el beso que le robó El Kiwi?

La comediante ahora hizo una transmisión en vivo por medio de su cuenta en Instagram, donde describió los sucesos que rodearon toda la desafortunada situación y el tras bambalinas de lo que vino después.

"No estaba predestinado que el viniera a sacarme la cuña. Y, claro, se tomaron decisiones de manera arbitraria por parte de él, donde vino para acá y en fin", partió contando Pamela.

Así, "mientras estaba dando la nota, parte de mi equipo estaba durmiendo todavía. Yo no los quise molestar, yo debí haberle avisado a alguien que iba a bajar a hablar con TVN, pero la verdad no los quise molestar, ellos se han sacado la cresta, llevaban noches sin dormir. Para todos fue una sorpresa verme en la tele tan temprano dando esta nota".

"Terminamos de dar la cuña, yo me despido del equipo, me despido del Kiwi. Y yo sigo en la mía, como que me olvidé de este tema, decidí centrarme en lo que estaba viviendo, porque de verdad yo no quería que esto ensucie nada. Dejé el tema de lado, me olvidé y seguí para adelante", admitió la comediante.

Aún así, planteó que "entiendo desde donde lo hizo el Kiwi, yo no he hablado con él. Supe que pidió disculpas. Entiendo que lo hizo desde un lado de ansiedad, desesperación, de querer ser divertido, no sé, ganarse la pega. Todos podemos discrepar de la forma, que es muy noventero todo lo que pasó. Pero lo tomé desde ahí, como que racionalicé y dije 'este gallo está desesperado, su ansiedad lo está matando, está tomando decisiones erradas como robarme un beso, que no correspondía'".

"Yo nunca me comuniqué con nadie de TVN para reclamar. Nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi. La decisión que tomaron por parte de TVN, fue una decisión que tomaron por parte de ellos. Hoy sí recibo un llamado de teléfono de parte de TVN, donde ellos me piden disculpas".

"A mí me gusta ser respetuosa con la gente, y si veo que alguien no se siente cómoda ni siquiera en mis shows soy de molestar al público", resaltó.

También recalcó que "no hay nivel de comparación en el comparar el beso de Gonzalo (Valenzuela) que fue consentido, a esta otra situación".

"A la gente le gustó tanto mi trabajo, mi rutina, y qué lata que hoy día se haga una noticia por eso. No quería, no tenía ganas. Sigamos educándonos, este es el tipo de actos son los que tenemos que erradicar. Esto sirve para enseñar a gente que, a lo mejor, no ve maldad en algo como esto. Que ya no corresponde, que ya no va, que hay que respetar los espacios personales. Mi mensaje y mi visión de esta situación es esa", remató.